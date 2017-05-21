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نقل وملاحة
ميناء أبوطرطور يستقبل 666 رأس عجول من السودان
الأحد 21 مايو 2017 11:21 ص
ميناء الدخيلة
أخر الأخبار
ميناء الدخيلة
نادية صابر
يستعد ميناء أبو طرطور، اليوم الأحد، لاستقبال السفينة الحسناء وعلى متنها 666 رأس عجول حية قادمة من ميناء سواكن بالسودان، وذلك ضمن عدد من شحنات الحيوانات الحية القادمة لصالح هيئة السلع التموينية لتوزيعها خلال شهر رمضان المعظم.
وتقوم لجنة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والحجر البيطرى بسفاجا بفحص الشحنة ظاهريًا قبل نقلها لحجر بيطرى الغردقة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو فحص الشحنة والتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها، وطرحها بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية.
وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنه، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على كافة الجهات العاملة بالميناء باتخاذ ما يلزم من إجراءات قبل السماح بالإفراج عن الشحنة.
على جانب أخر، يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهى القاهرة وعمان وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 426 راكبًا و142 شاحنة، و16 سيارة.
ويستقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين أيلة وسينا، وعلى متنهما 950 راكبًا، منهم 231 معتمرًا و5 باصات عمرة، و12 براد، و9 تريلات و14 سيارة و3 باص جيت.
نقل وملاحة
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