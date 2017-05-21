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عقـــارات
إنشاء 1872 وحدة بالإسكان الاجتماعي المتميز بالقاهرة الجديدة
الأحد 21 مايو 2017 11:08 ص
حدة بأكتوبر والقاهرة الجديدة
أخر الأخبار
حدة بأكتوبر والقاهرة الجديدة
بدور إبراهيم
صرح المهندس مصطفي فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه سيتم إنشاء 1872 وحدة سكنية (78 عمارة – 6 أدوار – بمساحات فى حدود نحو 95 م2 للوحدة – تشطيب كامل)، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي المتميز، شاملًا الربط على المرافق، وتنسيق الموقع العام، بمنطقتي مركز خدمات التجمع الثالث، وشمال طريق العين السخنة، بالمدينة.
كما سيتم توريد وتركيب مصاعد الركاب بـ376عمارة بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بقطاع الأندلس، موضحًا أنه تم طرح التنفيذ فى 21 مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
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