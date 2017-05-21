إنشاء 1872 وحدة بالإسكان الاجتماعي المتميز بالقاهرة الجديدة

حدة بأكتوبر والقاهرة الجديدة

بدور إبراهيم



صرح المهندس مصطفي فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه سيتم إنشاء 1872 وحدة سكنية (78 عمارة – 6 أدوار – بمساحات فى حدود نحو 95 م2 للوحدة – تشطيب كامل)، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي المتميز، شاملًا الربط على المرافق، وتنسيق الموقع العام، بمنطقتي مركز خدمات التجمع الثالث، وشمال طريق العين السخنة، بالمدينة.



كما سيتم توريد وتركيب مصاعد الركاب بـ376عمارة بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بقطاع الأندلس، موضحًا أنه تم طرح التنفيذ فى 21 مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.