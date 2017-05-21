EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
وزير الزراعة يبحث مع المنظمة العربية للتنمية مشروع تنمية سيوة
الأحد 21 مايو 2017 10:57 ص
وزير الزراعة عبد المنعم البنا
أخر الأخبار
وزير الزراعة عبد المنعم البنا
الصاوي أحمد
أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية تنمية منطقة واحة سيوة، نظراً لما تتميز به من مقومات تاريخية تجعلها منطقة أثرية هامة في مصر.
وأشار وزير الزراعة، خلال لقاءه مع الدكتور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إلى أهمية التعاون بين مصر والمنظمة في تنفيذ مشروع تنمية الواحة، والنهوض بزراعات النخيل بها.
وأضاف البنا أن هناك تنوعًا في الخريطة الزراعية بمصر في الوقت الحالي، وهو ما يساهم بشكل كبير في زيادة فرص الاستثمار الزراعي بها واحداث تنمية زراعية متكاملة، مما يوفر فرص عمل كبيرة للشباب، وتحسين دخل المزارعين.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتماماً خاصا لبرامج بناء وتنمية القدرات الفنية للعاملين بها، وزيادة مهاراتهم لرفع كفاءة العمل، بما يصب في صالح الفلاح وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له، لافتاً إلى إمكانية أن يشمل التعاون بين مصر والمنظمة هذا المجال.
وقال البنا إنه يجرى حالياً التنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، لإنشاء قاعدة معلومات زراعية عربية، للوصول بشكل تدريجي الى نظام معلوماتي مثالي ومتكامل، يساعد متخذي القرار بتوفير المعلومات لهم.
وشدد على ضرورة أن يشمل التعاون بين مصر والمنظمة مجال الصوب الزراعية، بالتزامن مع المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، للإنتاج المتكامل من الخضر والفاكهة والمحاصيل الإستراتيجية والنبات الطبية والعطرية.
اقتصاد وأسواق
وزارة الزراعة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا