وزير الزراعة يبحث مع المنظمة العربية للتنمية مشروع تنمية سيوة

وزير الزراعة عبد المنعم البنا

الصاوي أحمد



أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية تنمية منطقة واحة سيوة، نظراً لما تتميز به من مقومات تاريخية تجعلها منطقة أثرية هامة في مصر.



وأشار وزير الزراعة، خلال لقاءه مع الدكتور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إلى أهمية التعاون بين مصر والمنظمة في تنفيذ مشروع تنمية الواحة، والنهوض بزراعات النخيل بها.



وأضاف البنا أن هناك تنوعًا في الخريطة الزراعية بمصر في الوقت الحالي، وهو ما يساهم بشكل كبير في زيادة فرص الاستثمار الزراعي بها واحداث تنمية زراعية متكاملة، مما يوفر فرص عمل كبيرة للشباب، وتحسين دخل المزارعين.



وأوضح أن الوزارة تولي اهتماماً خاصا لبرامج بناء وتنمية القدرات الفنية للعاملين بها، وزيادة مهاراتهم لرفع كفاءة العمل، بما يصب في صالح الفلاح وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له، لافتاً إلى إمكانية أن يشمل التعاون بين مصر والمنظمة هذا المجال.



وقال البنا إنه يجرى حالياً التنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، لإنشاء قاعدة معلومات زراعية عربية، للوصول بشكل تدريجي الى نظام معلوماتي مثالي ومتكامل، يساعد متخذي القرار بتوفير المعلومات لهم.



وشدد على ضرورة أن يشمل التعاون بين مصر والمنظمة مجال الصوب الزراعية، بالتزامن مع المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، للإنتاج المتكامل من الخضر والفاكهة والمحاصيل الإستراتيجية والنبات الطبية والعطرية.​