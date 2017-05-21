مدبولى: 10 مليارات جنيه استثمارات المرحلة الأولى من العلمين الجديدة

مصطفى مدبولى 112233

بدور إبراهيم



كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إجمالى استثمارات المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه على مساحة مليونى متر مربع.



وأشار على هامش جولته أمس لتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة إلى أن المرحلة الأولى ستشمل العديد من الأنشطة السكنية والفندقية والترفيهية والخدمية والإدارية تضم ما يزيد على 25 ألف غرفة فندقية، بالإضافة إلى أبراج سكنية ووحدات إسكان اجتماعى ومتوسط ومتميز.



ولفت مدبولى إلى أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تنمية المرحلة الأولى من العلمين خلال عامين بخلاف المدة المحددة للأبراج السكنية والتى تستغرق فترة أطول.



وأوضح أنه يجرى الإعداد حاليًّا للأراضى الاستثمارية المزمع طرحها على القطاع الخاص نهاية العام الجارى وستشمل قطعًا بمساحات متنوعة من 50 إلى 400 فدان أو أكثر، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على إتمام جزء كبير من أعمال المرافق والخدمات والبنية الأساسية التى تسهم فى إحياء المدينة قبل طرحها على المستثمرين لضمان تحقيق العوائد المستهدفة.



وأشار إلى أن أعمال المرافق والبنية الأساسية للمدينة يجرى حالياً تنفيذها من جانب وزارة الاسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة على أحدث مستوى ليتلاءم مع مخطط الدولة من المدينة كمجتمع متكامل سكنى سياحى خدمى يعمل طوال أيام السنة.



ولفت إلى أنه يُجرى حاليا تنفيذ أكبر محطة تحلية لمياه البحر فى مصر بالمشروع وتبلغ طاقتها 150 ألف متر مكعب يوميا، ويتم تنفيذها بواسطة شركة عالمية وتحت إشراف الإسكان والهيئة الهندسية.



وأضاف أن المرحلة الأولى تشمل أيضًا منطقة جامعات وأخرى استشفائية، كما تم البدء فى تنفيذ مشروع إسكان اجتماعى بالمدينة من المستهدف أن يضم حوالى 5000 وحدة، تراعى تصميماتها الخاصة، أن تتمتع برؤية مزدوجة على البحر والبحيرات الجارى تنفيذها بالمدينة.



وقال مدبولى إن المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 50 ألف فدان وتتمع بواجهة 14 كم على الشاطئ، تعادل طول شاطئ الإسكندرية بداية من المنتزه إلى رأس التين، ويتم تنفيذ كورنيش وممشى طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بغرض اتاحة فرص لجميع المصريين للتمتع بالشاطئ.



ولفت الوزير إلى تلقى طلبات من مستثمرين مصريين وأجانب للحصول على قطع أراضٍ بالمدينة.