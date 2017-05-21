الحكومة تتعاقد مع لينكد إن لإطلاق خريطة مصر الاستثمارية

سحر نصر وزيرة التعاون الدولى

❏ التنمية السياحية ترسل فرصاً بإجمالى 90 مليون متر مربع إلى الاستثمار



أحمد عاشور



تعاقدت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الاستثمار مؤخرًا مع شركة «لينكد إن»، وهى من أكبر شبكات التواصل الاجتماعى المهنية، ومع شركة عالمية أخرى لإعداد أول خريطة استثمارية لمصر إلكترونيًا.



وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنها وضعت اشتراطات ومواصفات للشركتين العالميتين فى إعداد الخريطة الاستثمارية، لمعرفة الفرص بكل تفاصيلها، مضيفة أنها عقدت اجتماعا نهاية الأسبوع الماضى مع الفريق المختص بمتابعة الخريطة للوقوف على آخر مستجدات عملها.



ولم يتسن لـ«المال» معرفة قيمة التعاقد مع الموقع الشهير ومدته، أو دور الشركة العالمية الثانية.



يشار إلى أن نصر قالت فى أول حوار لها مع «المال»، بعد دمج الاستثمار والتعاون الدولى فى حقيبة واحدة، إنها تتشاور مع الجميع لإعداد الخريطة التى تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال عرض الفرص الحالية فى القطاعات العامة والخاصة، وتقديم نظرة شاملة عن البنية التحتية المتاحة، وكذا الخدمات الحكومية واللوجيستية وخدمات أخرى، وعرض صورة شاملة عن المناخ والحوافز المتاحة وفقا للميزة التنافسية للمحافظات، وربط الفرص بالمشاريع التنموية.



وقالت الوزيرة إن إطلاق الخطة الاستثمارية سيكون على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تدشين موقع للمستثمرين، وستتم بنهاية مايو 2017، على أن ننتهى من إعداد الخريطة بنهاية العام الحالى.



وقال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية لـ«المال»، إنه أرسل قائمة لوزارة الاستثمار تشمل مواقع بإجمالى 90 مليون متر مربع جاهزة للطرح على المستثمرين، لإدراجها ضمن الخريطة الجديدة المقرر الكشف عنها بالتعاون مع جميع الهيئات الأخرى.



وأنشئت «لينكد إن» عام 2003 كشبكة للتواصل المهنى بين الشركات وأرباب العمل، ويستخدم موقعها لعرض سير ذاتية إلكترونية إذ يساعد المستخدم على إضافة معلومات عن شهاداته العلمية وخبراته المهنية المكتسبة، كما يتيح أيضا إضافة صور شخصية، ومعلومات للتواصل، وأوراق بحثية، وهوايات شخصية.



ويستخدم الموقع حاليا أكثر من 500 مليون مستخدم فى نحو 200 دولة حول العالم، إذ يوفر منصة للشركات؛ لتقديم نبذة عن أنشطتها للمهتمين، وعرض الوظائف المتاحة لديها، كما يعمل كمنصة أخبار للموظفين بالشركة، وتكمن قوة الموقع فى ارتباطه بدوائر التواصل فكل شخص لديه معارف فى محيط اختصاصات، وقد استحوذت شركة مايكروسوفت الأمريكية على الموقع فى يونيو 2016 بقيمة بلغت 26.2 مليار دولار.