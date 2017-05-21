الطيار السعودية تسعى لاقتراض 1.6 مليار جنيه

مجموعة الطيار السعودية

محمد سالم



تسعى شركة الطيار «القابضة – مصر»، التابعة لمجموعة الطيار السعودية، للحصول على تمويل من البنوك المحلية بقيمة تصل إلى 1.6 مليار جنيه، لتدشين مشروع «سياحى – سكنى» على مساحة 20 ألف متر مربع بمنطقة مدينة نصر.



وتوصلت الشركة لاتفاق مع تحالف مصرفى يضم، بنك عوده، ومصرف أبو ظبى الإسلامى، لإدارة وتدبير التمويل الجديد، بأجل زمنى يتراوح بين 7 إلى 8 أعوام.



وبدأت عمليات التسويق الأولية عبر التحدث لمجموعة من البنوك، للتعرف على مدى رغبتها فى المشاركة بالتمويل، تمهيدًا لإرسال دعوة رسمية تتضمن مذكرة المعلومات، والشروط الأساسية، حسب تأكيد مصدر بأحد البنوك.



وطرحت المجموعة مناقصة على عدة مكاتب استشارية عالمية لوضع تصميمات المشروع السياحى المرتقب بمدينة نصر، المقرر أن يشمل إقامة فندق، ووحدات إسكان سياحى، ومول تجارى وقاعات مناسبات.



وتقدر استثمارات شركة الطيار «القابضة – مصر» بحوالى 13 مليار جنيه، ممثلة فى شركة النيل للطيران، وأرض مدينة نصر، ومشروع قريتى أورلاندو1، و2 بالعين السخنة، وأرض بمنطقة حكر أبودومة بالقاهرة، بحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس المجموعة يسرى عبد الوهاب.



وتوقع عبد الوهاب أن تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 5 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن الشركة تلقت عروضًا من مستثمرين خليجيين للمساهمة فيه.



ويعمل تحت مظلة المجموعة فى مصر 7 شركات متخصصة فى السياحة، وتأجير السيارات، وإدارة الفنادق، والشحن، والتخليص الجمركى، وتعد إحدى أذرع مجموعة الطيار العالمية، التى تمتلك 395 فرعًا فى بلدان العالم، وقرابة 44 شركة، ويبلغ رأسمالها 2.096 مليار ريال سعودى، وحققت أرباحا صافية العام الماضى تجاوزت 8 مليارات ريال سعودى.



وكشف بيان لوزارة الاستثمار أول أمس، عن سعى مجلس الأعمال المصرى السعودى، لرفع سقف الاستثمارات فى مصر، لتصل إلى 51 مليار دولار، من القطاعين الحكومى والخاص السعودى، من خلال خطة طموحة تعمل على القطاعات الزراعية، والصناعية، والسياحية، وضخ استثمارات فى مشروع تنمية قناة السويس، ومشروعات فى مجالات الطاقة، والتنمية العقارية.



وفقاً للبيانات الرسمية تحتل السعودية المركز الثانى من حيث رؤوس أموال الشركات المستثمره فى مصر بإجمالى 6٫120 مليار دولار ولا تشمل الأموال والقروض التى حصلت عليها تلك الشركات.