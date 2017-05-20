EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
حقوق إنسان البرلمان: لن نناقش أزمة القبض العشوائي على شباب السويس
السبت 20 مايو 2017 10:26 م
البرلمان المصري
أخر الأخبار
البرلمان المصري
ياسمين فواز
أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استعداد اللجنة للتواصل مع مساعدى وزير الداخلية حال صحة ما تردد عن عمليات القبض العشوائي على الشباب من قبل الأمن الوطني بمحافظة السويس، وأضاف أن اللجنة ترفض القبض على أى مواطن دون تحريات دقيقة حول مخالفته للقانون.
وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى تصريحاته لـ"ألمال" أن اللجنة لن تناقش البيان العاجل لنائب السويس عبدالحميد كمال دون أعداد واضحة وبيانات دقيقة عن الشباب الين تم القبض عليهم ملحقة بالبيان الذى تقدم به، للوقوف على حقيقة الوضع.
كان النائب عبدالحميد، كمال عضو مجلس النواب، عن محافظة السويس تقدم اليوم السبت إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بيانا عاجلا حول الأوضاع الأمنية بالسويس والقبض العشوائى على الشباب.
وأضاف النائب فى البيان أن هناك حالات قبض عشوائى على بعض المواطنين من أبناء السويس سواء المنضمين إلى بعض الأحزاب أو المستقلون ومن كان لهم دور فى ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مما يؤدي إلى الاحتقان بالشارع المصري والسويس، ويؤثر على هؤلاء الأبناء وأسرهم.
وتابع النائب أن ما يقوم به جهاز الأمن الوطني الذي أصبح محل شكاوي للمواطنين، ويهدد الأمن الاجتماعي والسلم العام بسبب تصرفات متسرعة وغير مسئولة تؤدي إلى الفجوة بين أبناء السويس وهذا الجهاز فى محافظة لها تاريخ وطني فى كل الأحداث الوطنية ومشهود لشعبها بذلك.
سيـــاســة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا