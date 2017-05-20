برلماني يطالب بإلغاء وزارة الهجرة وعودتها كقطاع تابع للخارجية

البرلمان المصري

ياسمين فواز



طالب النائب طارق الخولي، بإلغاء وزارة الهجرة وعودتها مرة أخرى كقطاع تابع لوزارة الخارجية.



وقال "الخولي" في تصريحات له اليوم السبت، إن وزارة الهجرة عندما كانت قطاعا تابعا للخارجية موازنتها كانت 3 ملايين فقط، وعندما أصبحت وزارة بلغت الميزانية 28 مليونا.



وأضاف "الخولي"، لو صرف نصف هذه الأموال على قطاع الهجرة ستؤدي دورها بشكل أفضل من الحالي، متابعا: "بقاؤها كوزارة أمر في غير محله؛ لأنها لا تملك أدوات تنفيذية حقيقية، فالقنصليات والسفارات تابعة للخارجية، وليست لها".



وتقدم النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو ائتلاف "دعم مصر"، باستجواب موجه لوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، بشأن موازنة الوزارة للعام المالي 2016/2017، استناداً إلى حكم المادة (130) من الدستور، ونص المادة (216) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.



وتابع في نص الاستجواب: أرجو توجيه استجواب إلى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث إنه تم تخصيص مبلغ 12 مليونا و600 ألف جنيه لشراء مقر للوزارة ، ولم تتم عملية الشراء، وتم فقط تطوير ديوان عام الوزارة، ومبلغ 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية منهم مبلغ 5 ملايين جنيه للأبحاث والدراسات فى هذا الشأن، لم يصرف منها وفقاً للبيانات سوى مليوني ومائتين وأربعين ألف جنيه تعاقدات.



واستكمل عضو مجلس النواب، أنه تم تخصيص مبلغ مليوني جنيه لتطوير البوابة الإلكترونية للمصريين فى الخارج منهم مبلغ مليون و400 ألف جنيه للأبحاث والدراسات، ولم يحدث أي تطوير للبوابة حتى الآن.