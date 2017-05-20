الكهرباء تضبط سرقات تيار بقيمة 9.3 مليون جنيه

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

عمر سالم



ﺃﻋﻠﻦ ﻣﺼﺪﺭ مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، ﻋﻦ ﺿﺒﻂ شرطة الكهرباء نحو ٩٢١٠ حالات ﺳﺮﻗﺔ ﺗﻴﺎﺭ، ﻭ٢٦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ، ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍلماضى، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ.



ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ، ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟـ"ﺍﻟﻤﺎﻝ": ﺇﻧﻪ ﻓﻰ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ، ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺟﻨﺢ ﺍﻟﺤﺒﺲ ٥٤٨، ﻭﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ ٨٢٣١ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٩.٣ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺴﺮﻗﺎﺕ، ﻭ ٢٤ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻌﺎﻗﺪ.



ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺗﺄﺗﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺼﺮ ﻭﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺳﺮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻰ، ﻭﻣﻨﻊ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺎﺕ، ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﺩﺍﺀﺀ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ.