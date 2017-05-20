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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 630 جنيهًا
السبت 20 مايو 2017 07:55 م
الذهب 010
أخر الأخبار
الذهب 010
عمر سالم
ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ السبت، انخفاضًا بنحو جنيهين، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 630 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 632 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ، ﺃﻣﺲ.
ﻗﺎﻝ ﻭﺻﻔﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﺍﺻﻒ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ: ﺇﻥ ﻋﻴﺎﺭ 18 ﺳﺠﻞ 540 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 719 ﻣﻘﺎﺑﻞ 721 ﺟﻨﻴﻬًﺎ للجرام، ﺃﻣﺲ.
ﻭﺃﺿاف ﻭﺍﺻﻒ، ﻟـ"ﺍﻟﻤﺎﻝ"، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺬﻫﺐ انخفض ليسجل 5040 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، مقابل 5050 أمس، واستقرت ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞ 1255 ﺩﻭﻻﺭًﺍ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 1255 دولارًا أمس، ﻻﻓﺘًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ثبات ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ ﻭﺍستقرار ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وتراجع المبيعات أﺳﻫمت ﻓﻰ تراجع ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ.
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