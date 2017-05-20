تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 630 جنيهًا

ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ السبت، انخفاضًا بنحو جنيهين، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 630 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 632 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ، ﺃﻣﺲ.





ﻗﺎﻝ ﻭﺻﻔﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﺍﺻﻒ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ: ﺇﻥ ﻋﻴﺎﺭ 18 ﺳﺠﻞ 540 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 719 ﻣﻘﺎﺑﻞ 721 ﺟﻨﻴﻬًﺎ للجرام، ﺃﻣﺲ.



