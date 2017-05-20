جمارك مطار برج العرب تضبط كمية من كروت الشحن والنقد المصري

تمكَّن رجال جمارك مطار برج العرب، برئاسة الأستاذ أحمد خالد مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من كروت شحن التليفونات المحمولة والنقد المصرى، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، والتعليمات النقدية السارية وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.





ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والمسافرين على طائرة إير كايرو المتجهة إلى عمان، اشتبه عبدالسلام العشرى، رئيس الوردية، فى أحد الركاب المصريين المسافرين، وتم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب الخاصة وتبيَّن وجود مبلغ 45 ألف جنيه على شكل كور مغلفة بالشرائط اللاصقة بين طيات الملابس وكمية كبيرة من كروت شحن التليفونات المحمولة لجميع شركات الاتصالات المصرية وبفئات متنوعة بإجمالى مبلغ 214740 ألف جنيه ملفوفة على شكل كرتونة وكور أيضًا مغلفة بالشرائط اللاصقة ومخفاة بين طيات الملابس.





وقرّر سمير صديق فتح الله، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرُّب جمركى رقم 22 لسنة 2017 وتحريز المضبوط.



