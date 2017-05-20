وجهًا لوجه.. رينو كابتشر وهيونداي كريتا

كشفت المقارنة بين مواصفات السيارتين رينو كابتشر وهيونداي كريتا (الفئة الأولى) عن عناصر اختلاف وعناصر تلاقٍ بين الطرازين الأوروبي والكوري الجنوبي.





أول عناصر الاختلاف بين السيارتين هو السعر، فـ"كابتشر" تتوافر منها فئة وحيدة في السوق المحلية تُباع بسعر 330 ألف جنيه، بينما تباع الفئة الأولى من "كريتا" بـ358 ألف جنيه، كما تم تزويد سيارة رينو بمحرِّك تيربو 1200، بقوة 120 حصانًا، وعزم 190 نيوتن.





في المقابل فإن "كريتا" مزوَّدة بمحرِّك تصل سَعته اللترية إلى 1600 سي سي، بقوة 123 حصانًا، وعزم 151 حصانًا.





وتتوفر بسيارة رينو وسائد هوائية للسائق، وكذلك للراكب الأمامي، بالإضافة إلى فرامل ABS والتوزيع الإلكتروني للفرامل وبرنامج التوازن الإلكتروني، كما يمكن طي المرايات الجانبية كهربائيًّا ومصابيح أمامية حسّاسة للإضاءة. ومن بين العناصر التي تنفرد بها سيارة "هيونداي" مصابيح الضباب الخلفية.





ومن بين عناصر التشابه بين السيارتين: نظام إيبلويز ضد السرقة والجنوط الرياضية وفوانيس الضباب الأمامية والمساحات الخلفية والمرايات الجانبية الكهربائية المزوَّدة بإشارات وسبويلر خلفي.



