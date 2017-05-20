وجهًا لوجه.. رينو كابتشر وهيونداي كريتا

المواصفات
رينو كابتشر
هيونداي كريتا (الفئة الأولى)
الوكيل
المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT
جي بي أوتو "غبور"
السعر الرسمي بالألف جنيه
330
358
سعة المحرك
1200 تيربو
1600 سي سي
ناقل الحركة
أوتوماتيك
عدد السرعات
-
6
عدد الاسطوانات
4
قوة المحرك
120
123
عزم المحرك
190
151
عدد المقاعد
5
عدد الأبواب
5
سعة خزان الوقود (لتر)
45
55
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
لا يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
نظام الفرامل ABS
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
لا يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
الارتفاع عن الأرض (مم)
170
190
نظام تنبيه ضد السرقة
نظام إيموبليزر ضد السرقة
مقاس الجنوط
17
16
فوانيس ضباب أمامية
فوانيس ضباب خلفية
مساحات خلفية
مرايات جانبية كهربائية
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
إشارات بالمرايا الجانبية
إضاءة المصابيح زنون
مساحات للمصابيح الأمامية
مصابيح امامية حساسة للإضاءة
سبويلر خلفي
النظام الصوتي
مشغل أقراص مدمجة CD
فتحة سقف
مساند رأس أمامية
مساند رأس خلفية
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
مدخل AUX
مدخل USB
بلوتوث
زر تشغيل وإيقاف المحرك
كاميرا خلفية
مثبت سرعة
مساحة الشنطة الخلفية (لتر)
455
402
كشافات امامية حساسة للإضاءة
مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار