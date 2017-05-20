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سيــارات

وجهًا لوجه.. رينو كابتشر وهيونداي كريتا

رينو كابتشر وهيونداي كريتا
رينو كابتشر وهيونداي كريتا
رينو كابتشر وهيونداي كريتا

أحمد شوقي

كشفت المقارنة بين مواصفات السيارتين رينو كابتشر وهيونداي كريتا (الفئة الأولى) عن عناصر اختلاف وعناصر تلاقٍ بين الطرازين الأوروبي والكوري الجنوبي.

أول عناصر الاختلاف بين السيارتين هو السعر، فـ"كابتشر" تتوافر منها فئة وحيدة في السوق المحلية تُباع بسعر 330 ألف جنيه، بينما تباع الفئة الأولى من "كريتا" بـ358 ألف جنيه، كما تم تزويد سيارة رينو بمحرِّك تيربو 1200، بقوة 120 حصانًا، وعزم 190 نيوتن.

في المقابل فإن "كريتا" مزوَّدة بمحرِّك تصل سَعته اللترية إلى 1600 سي سي، بقوة 123 حصانًا، وعزم 151 حصانًا.

وتتوفر بسيارة رينو وسائد هوائية للسائق، وكذلك للراكب الأمامي، بالإضافة إلى فرامل ABS والتوزيع الإلكتروني للفرامل وبرنامج التوازن الإلكتروني، كما يمكن طي المرايات الجانبية كهربائيًّا ومصابيح أمامية حسّاسة للإضاءة. ومن بين العناصر التي تنفرد بها سيارة "هيونداي" مصابيح الضباب الخلفية.

ومن بين عناصر التشابه بين السيارتين: نظام إيبلويز ضد السرقة والجنوط الرياضية وفوانيس الضباب الأمامية والمساحات الخلفية والمرايات الجانبية الكهربائية المزوَّدة بإشارات وسبويلر خلفي.

ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين: 

المواصفات

رينو كابتشر

هيونداي كريتا (الفئة الأولى)

الوكيل

المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT

جي بي أوتو "غبور"

السعر الرسمي بالألف جنيه

330

358

سعة المحرك

1200 تيربو

1600 سي سي

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

-

6

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

120

123

عزم المحرك

190

151

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

5

سعة خزان الوقود (لتر)

45

55

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

لا يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

لا يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

لا يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

لا يوجد

الارتفاع عن الأرض (مم)

170

190

نظام تنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

17

16

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

لا يوجد

يوجد

مساحات خلفية

يوجد

يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

يوجد

لا يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

يوجد

يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة CD

يوجد

يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

مساند رأس أمامية

يوجد

يوجد

مساند رأس خلفية

يوجد

لا يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

مدخل AUX

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

يوجد

لا يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

455

402

كشافات امامية حساسة للإضاءة

يوجد

لا يوجد

مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار

يوجد

لا يوجد

   

 




سيــارات
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