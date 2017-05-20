أجندة الأحداث السياسية الأحد 21 مايو

الأجندة السياسية

سلوى عثمان





رئاسة الجمهورية

- يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة " العربية الإسلامية الأمريكية " التي ستعقد بــ" المملكة العربية السعودية " ، بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، غدا الأحد ، حيث تسلم الرئيس السيسي دعوة لحضور القمة العربية ، السبت الماضي، وذلك خلال استقباله عصام بن سعيد، وزير الخدمة المدنية السعودي ، كما أكد الرئيس السيسي حرصه على تلبية الدعوة من الملك سلمان، مؤكدًا أن مصر والسعودية هما جناحا هذه الأمة، وأن التنسيق والتعاون والتشاور يتم على أعلى درجة، ومصر دائمًا مع أي جهد يسهم في تحقيق الاستقرار ومجابهة التطرف والإرهاب، وستحاول استثمار المؤتمر ولقاءاته لصالح الاستقرار في المنطقة ، ومن المقرر أن تنطلق أعمال القمة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية غدا الأحد ، على هامش زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأولى للمملكة، ووجهت الرياض دعوات لدول عدة خلال الأيام القليلة الماضية للمشاركة في القمة، من بينها ( الأردن والإمارات والبحرين وغيرها ) .



البرلمان

- تنظر لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017- 2018 عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة، غدا الاحد ، وتنظر اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 216 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، والذي تقدم الوكالة بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا في صورة قرض ، كما تناقش اللجنة مشروعات تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الاتفاقيات المحالة للجنة ، ويأتي ضمن مشروعات تعديل قانون العقوبات، مشروع القانون الذي تقدم به اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، لتعديل المادتين ١٧٩ و١٨٤، والذي يهدف تعديلها لتغليظ عقوبة إهانة رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورموز الدولة المصرية ، كما تتضمن التعديلات، تغليظ العقوبات على المتحرشين، لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي التي انتشرت في المجتمع مؤخرًا .



وزراء وحكومة

- يترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، غدا الاحد ، لمناقشة خطة استرداد أراضي الدولة المنهوبة للانتهاء منها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة ، واستمع رئيس الوزراء في اجتماعه بالمحافظين الأسبوع الماضي، لجميع الملاحظات التي أبداها المحافظين حول مشكلة التعدي على أراضي الدولة، وشدد على اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، فيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في الدولة ، كما أكد الهندس شريف إسماعيل أن الدولة تتصدى بكل قوة وحسم لحالات التعدي على الأراضي أو وضع اليد، مطالبًا بمعالجة الثغرات إلى أدت إلى هذا الوضع لمنع حدوثه مستقبلًا



جامعات

- ينظم معهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة غدا الأحد المؤتمر الدولي " الدراسات الأفريقية في سبعين عاما " ، تحت رعاية الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ، و يشارك في المؤتمر الدكتور حسن صبحي عميد المعهد، والدكتور محمد نوفل رئيس قسم اللغات الأفريقية، والدكتور عطية الطنطاوي مدير مركز دراسات حوض النيل، وحسين مراد وكيل المعهد، والدكتور سلطان الفولي وكيل المعهد .



- أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، على الموقع الرسمي للمجلس، أنه سيتم مقابلة وعرض برامج المرشحين لرئاسة جامعة طنطا ، غدا الأحد ، يذكر أن لجنة اختيار القيادات الجامعية، فتحت باب الترشح لرئاسة منصب ثلاث رؤساء جامعات حكومية، وهي جامعات القاهرة، وبني سويف وطنطا، السبت الماضي 6 مايو .





أحزاب وحركات ونقابات

- أعلن عزت إبراهيم، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ، أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالمؤسسة ، ومناقشة الاستقالة التى تقدم بها أحمد السيد النجار من المؤسسة، فى ضوء القرارات التى اتخذها المجلس، على خلفية التصريحات التى أدلى بها عبر إحدى القنوات التليفزيونية ، وأضاف أن المؤسسة أرسلت خطابا للنجار ، رئيس مجلس الإدارة السابق ، للمثول أمام التحقيق ، موضحا أنه من المفترض أن يمثل النجار أمام لجنة التحقيق فى أقرب فرصة، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة سيخطر الهيئة الوطنية للصحافة بنتائج الاجتماع ، و كان الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام المستقيل، قد تقدم باستقالته من وظيفته الصحفية فى المؤسسة، وقدم استقالته خلال الفترة السابقة للقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، هشام لطفى .



- تنظم لجنتا "الشئون العربية" و"الثقافية" بنقابة الصحفيين ندوة فى ذكرى مرور 69 عاما على نكبة فلسطين، غدا الأحد الموافق 21 مايو الجارى، ويعقب الندوة أمسية فنية وشعرية ، وتناقش الندوة معطيات الواقع العربى والإقليمى الذى تمر به المنطقة، ومن المقرر أن يتحدث فيها الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية "عن الواقع والمؤثرات الدولية"، ومحمد عصمت سيف الدولة المحلل السياسى "إطلالة على المحيط العربى وأثره وتأثره بالشأن الفلسطيني"، وعبد القادر ياسين المفكر والمؤرخ الفلسطينى "صورة للداخل الفلسطينى بمختلف أطيافه"، والدكتور خالد سعيد الباحث المتخصص فى الشأن الإسرائيلي"المواقف السياسية على المستوى الرسمى و الشعبى فى الأراضى المحتلة ، كما يفتتح الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، غدا الأحد، أحدث فروع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لبيع السلع الأساسية والمدعمة و اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان، بحضور اللواء مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية - للقوات المسلحة .



أخرى

- يعقد جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الاحد الاجتماع الثالث لفريق الخبراء العرب المختصين بحماية المستهلك بالوطن العربي. ويعقد الاجتماع خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو الجارى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية القطاع الاقتصادى وادارة التكامل الاقتصادى العربى لما له من دور هام فى إطار العمل العربى المشترك الذى تنادى به اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى " GAFTA ".



- تنظم الجمعية المصرية لشباب الأعمال غدًا الأحد، ندوة للتعريف بضمانات وحوافز الاستثمار والإجراءات الميسرة بالقانون الجديد وأهم بنود وأحكام القانون وتأثيره على الاقتصاد، وخطة الدولة وهيئة الاستثمار لتطبيق القانون وإصدار لائحته التنفيذية ، وأشارت الجمعية، إلى أن الندوة تأتى ضمن خطة الجمعية للتواصل مع كل الأطراف بالحكومة والمسئوليين لتحقيق الترابط بين القطاع الخاص والحكومة، ومناقشة أهم القوانين التى تهم الطرفين وتساعد على تقدم الاقتصاد ، و تستضيف الجمعية فى الندوة عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ومحمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ويفتتح الندوة عمرو السجينى الرئيس الجديد للجمعية المصرية لشباب الأعمال ويدير الندوة الدكتور محمد نادر عضو الجمعية وجمال أبوعلى المحامى وأمين عام الجمعية.