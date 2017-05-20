الاتحاد الأوروبى : قدّمنا 400 مليون يورو لقطاع المياه بمصر

قال أيمن عياد، رئيس قطاع مرافق المياه والصرف الصحى والمخلفات الصلبة لدى وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، إن الاتحاد دعّم قطاع المياه فى السوق المحلية بقيمة 400 مليون يورو منذ 2007 حتى الآن من خلال نحو 12 مشروعًا.





وأضاف عياد، لـ"المال"، أن الحكومة تتشدد خلال الفترة الحالية فى زيادة متطلباتها فى الدراسات التى تسبق الموافقة على المشروعات التى تنفذها بالتعاون مع الاتحاد.





وأشار إلى أن الاتحاد لمس هذا التوجه عبر دراستيْ مشروع تطوير محطات بحر البقر وكيتشنر الذى يجرى العمل عليهما حاليًّا، مؤكدًا أن المتطلبات الإضافية تزيد من الوقت التى تنفَّذ فيه الدراسات.





وقدَّر قيمة المِنح التى خصّصها الاتحاد لدراسات المشروعين بـ400 ألف يورو مناصفة بينهما، فى حين تبلغ التكلفة الإجمالية لكل مشروع 350 مليون يورو.

فى إطار متصل قال إن الاتحاد الأوروبى لم يتسلم أى طلب رسمي من الحكومة فيما يتعلق بتمويلات المليون فدان بعد انتهاء دراساته المبدئية العام الماضى التى أشرف عليها الاتحاد.

وكان إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى، قد التقى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛ لبحث مشروعات التعاون الزراعى المشتركة بين الجانبين خلال مارس الماضى.



