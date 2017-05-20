EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
الاتحاد الأوروبى : قدّمنا 400 مليون يورو لقطاع المياه بمصر
السبت 20 مايو 2017 05:55 م
الاتحاد الأوروبى
أخر الأخبار
الاتحاد الأوروبى
الحكومة تتشدد فى طلباتها بدراسات المشروعات قبل الموافقة على القروض
هاجر عمران
قال أيمن عياد، رئيس قطاع مرافق المياه والصرف الصحى والمخلفات الصلبة لدى وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، إن الاتحاد دعّم قطاع المياه فى السوق المحلية بقيمة 400 مليون يورو منذ 2007 حتى الآن من خلال نحو 12 مشروعًا.
وأضاف عياد، لـ"المال"، أن الحكومة تتشدد خلال الفترة الحالية فى زيادة متطلباتها فى الدراسات التى تسبق الموافقة على المشروعات التى تنفذها بالتعاون مع الاتحاد.
وأشار إلى أن الاتحاد لمس هذا التوجه عبر دراستيْ مشروع تطوير محطات بحر البقر وكيتشنر الذى يجرى العمل عليهما حاليًّا، مؤكدًا أن المتطلبات الإضافية تزيد من الوقت التى تنفَّذ فيه الدراسات.
وقدَّر قيمة المِنح التى خصّصها الاتحاد لدراسات المشروعين بـ400 ألف يورو مناصفة بينهما، فى حين تبلغ التكلفة الإجمالية لكل مشروع 350 مليون يورو.
فى إطار متصل قال إن الاتحاد الأوروبى لم يتسلم أى طلب رسمي من الحكومة فيما يتعلق بتمويلات المليون فدان بعد انتهاء دراساته المبدئية العام الماضى التى أشرف عليها الاتحاد.
وكان إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى، قد التقى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛ لبحث مشروعات التعاون الزراعى المشتركة بين الجانبين خلال مارس الماضى.
وبحث الجانبان إمكانية دعم الاتحاد الأوروبى ومشاركته في مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات الثروة الحيوانية وصناعتها فى مصر، فضلًا عن مشروعات ترشيد استخدامات مياه الرى.
استثمار
الاتحاد الأوروبى
وزارة الزراعة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا