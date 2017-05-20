برلمانى يحذر الحكومة من ظلم الغلابة

قهر المواطن

ياسمين فواز



‏‫ حذر النائب محمد عبد الله، زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حكومة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من سوء تطبيق تكليفات رئيس الجمهورية، لا سيما من رؤساء المدن، والمراكز، والأحياء، والقرى، على صغار المواطنين "الغلابة"، الذين يزرعون قطعًا صغيرة من الأراضى داخل متخللات، وكردونات المدن، والقرى، بعد أن حصلوا عليها من بعد عناء، من كبار حيتان وسارقى أراضى الدولة، مطالبًا بأخذ حقوق مثل هذه الأراضى من كبار الحيتان.



وأعرب النائب محمد عبد الله زين الدين عن ثقته الكاملة، وقوف الرئيس بجوار هؤلاء المواطنين البسطاء، والفقراء، وأنه لا يرضى بالظلم لأنه فى مقدمة من يحرصون على تحقيق رفع شعار العدل أساس الملك.

