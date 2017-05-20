البورصة تترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية.. غدًا

- محللون: السوق تتحرك بشكل عرضي مائل للهبوط هذا الأسبوع





مصطفى طلعت

تترقب البورصة المصرية، نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية، المقرر، غداًَ الأحد، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والتي تشير كثير من التكهنات والتقارير البحثية إلى اتجاه المركزي إلى تثبيت الفائدة، إذا لم تحمل الظروف أي مفاجئات جديدة.

وتوقع كل من بنكي الاستثمار "برايم" و"اتش سي" اتجاه المركزي لتثبيت الفائدة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، رغم مطالبة صندوق النقد لمصر بالسيطرة على التضخم، وإشارته إلى تحريك الفائدة، كأحد الحلول.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية قد قررت، في أخر اجتماع لها، الإبقاء على سعرى الإيداع والإقراض دون تغيير عند 14.7% و15.75% على التوالي، وتجدر الإشارة إلى أن العام الماضي شهد رفع أسعار الفائدة بإجمالي 550 نقطة أساس.

وأكد محللون وتقارير فنية أن مؤشر البورصة الرئيسي "egx30"، بشكل عرضي مائل للهبوط الطفيف، خلال تداولات الأسبوع الحالي، استعداداً لاختراق مستوى 13100 نقطة.

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني للاستثمار بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن السوق مرشحة لتحركات مماثلة للأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه يتحرك بشكل عرضي مائل للهبوط الطفيف هذا الأسبوع، بين مستويات 12720 و13100 نقطة.

واستبعد الأعصر أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع معدل الفائدة مجدداً، موضحًا أن رفع الفائدة مما هو عليه سيؤدى إلى زيادة تكلفة اقتراض الحكومة وزيادة خدمات الدين مما يؤدى إلى زيادة عجز الموازنة.

وعلى صعيد، جلسة الغد، أشار رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني، إلى أنها ستكون في الغالب حمراء لاختبار مستويات 12880 و12980 نقطة، كما توقع شح قيم وأجحام التداولات، نتيجة غياب المؤسسات والصناديق الأجنبية عن أولى جلسات الأسبوع.

يذكر أن مؤشرات البورصة حققت ارتفاعات جماعية، الأسبوع الماضي، وصعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.35%، مسجلاً مستوى 12952 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.64% مسجلاً مستوى 591 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الاوسع نطاقاً "egx100" بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 1381 نقطة.

وذكر تقرير فني صادر عن شركة "برايم" لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسي قد حقق مستهدفه الأول عند 13000 نقطة، الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه يتحرك بين مستويات 13400و12700 نقطة، هذا الأسبوع.

وأشارت "برايم" إلى أن تباين أداء أسهم المؤشر بالمدى المتوسط يدفعنا للتعامل بحذر حتى تم اختراق مستوى 13500 نقطة، لدعم استمرار الاتجاه الصاعد، وننصح المستثمر المتوسط الأجل بالتعامل مع كل سهم منفصلاً.

وحول تحركات بعض الأسهم، قال التقرير الفني إن سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة يتحرك بين مستوى الدعم 7.60 جنيه، والمقاومة 8.40 جنيه، أما سهم المجموعة المالية هيرميس يتحرك بين مستويات 26.50 و27.50 جنيه، ونصحت الاحتفاظ بالسهمين.

يشار إلى أن المراجعة نصف السنوية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، قد كشفت انضمام هيرميس إلى المؤشر وخروج طلعت مصطفى.

ويذكر أن 3 شركات مصرية فقط مقيدة ضمن مؤشر مورجان ستانلي هي البنك التجاري الدولي، والذي يمثل 65% من الوزن النسبي لمصر في المؤشر، وجلوبال تليكوم، ثم المجموعة المالية هيرميس أخر المنضمين.

ويعتمد المستثمرون الأجانب على مكونات المؤشر في إتخاذ قراراتهم الاستثمارية، حيث يقومون بتركيز استثماراتهم في الأسواق بناءً على انتقاء الأسهم المقيدة به، ومؤشر الأسواق الناشئة، يضم أسواقاً من 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية.

وفي السياق ذاته، أكد توني كمال خبير أسواق المال، أن السوق واجه ضغوطاً بيعية بالقرب من مستوى المقاومة 13100 نقطة، الأسبوع الماضي، وذلك بفعل عمليات جني الأرباح، مشيرًا إلى التحرك العرضي سيتخلل السوق بجلسة الغد، وسط هدوء في التداولات والتقاط للأنفاس.

وقال توني إن السوق تتحرك بشكل عام بين مستويات 12800 و13500 نقطة هذا الأسبوع، لافتاً إلى أن المؤشر يستجمع قواه لملامسة مستوى 13500 نقطة، والتي قد نراها الأسبوع الحالي.

يذكر أن قيم تداولات البورصة، قد ارتفعت بنسبة طفيفة، الأسبوع الماضي، لتسجل 5.4 مليار جنيه، مقابل 5 مليارات جنيه، الأسبوع قبل الماضي، وتصدرت شركة بورتو القابضة – بورتو جروب، قائمة أنشط 10 شركات، بقيم تداولات بلغت 159.8 مليون جنيه، عبر التعامل على 497.5 مليون ورقة مالية.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 67.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب، على 18.96% والعرب على 14%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، واستحوذت المؤسسات على 44.37% من معاملات البورصة، في حين كانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.63%.