رئيس الوزراء يبحث تعزيز التعاون الاقتصادى مع الرئيس القبرصي

شريف إسماعيل يجتمع برئيس قبرص في وجود سحر نصر

المال - خاص



التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، برئيس جمهورية قبرص نيكوس اناستاسيادس، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير طارق عادل سفير مصر لدي عمان، على هامش فعاليات المنتدي الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وفي مستهل اللقاء، وجه الرئيس القبرصي تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد على دعوته لزيارة قبرص، لبحث سبل تعزيز اطر التعاون الثنائي في شتي المجالات، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.



واستعرض من جانبه أخر المستجدات بشأن المشكلة القبرصية، وفيما يتعلق بموضوعات التعاون الاقتصادي أكد على أهمية الاستثمار في مجال الزراعة والاستزراع السمكي في ضوء الامكانيات المتوفرة لدي الجانبين.



وأشار إسماعيل إلى الخطوات الجادة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، وما نتج عنها من تحسن عدد من مؤشرات الاقتصاد المصرى مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لتلبية احتياجات المواطنين، فضلًا عن الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب والعناصر المتطرفة في سيناء، معربًا عن تطلعه الي استمرار التنسيق المتبادل بين البلدين لمواجهة ظاهرة الإرهاب والحد من الهجرة غير الشرعية، والتعاون في مجال السياحة من خلال اطلاق برامج سياحية مشتركة.



ومن جانبها، أوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن اللقاء تضمن التباحث حول بعض الموضوعات المدرجة علي جدول أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وقبرص.



واستعرض الجانبان خلال اللقاء عددا من مشروعات التعاون المطروحة في مجالات متنوعة سواء بين البلدين أو في اطار القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان من بينها تنمية الثروة السمكية، وإنشاء مزارع زيتون والتعاون في مجال الاتصالات، ودعم مجالات ريادة الاعمال، فضلا عن مشروع الربط الكهربائي وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني.