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سيـــاســة
برلماني يطالب باستدعاء وزير الخارجية بسبب حبيب العادلي
السبت 20 مايو 2017 03:00 م
مجلس البرلمان 2017 2
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مجلس البرلمان 2017 2
ياسمين فواز
قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، عن محافظة السويس -اليوم السبت- طلب إحاطة عاجل واستدعاء لوزير الداخلية، بسبب ما تردد عن هروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي رغم وجود حكم بحبسه.
وأضاف كمال- فى بيان صحفى- أنه يتردد فى الإعلام الداخلي والعالمي هروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والمحكوم عليه بالسجن، رغم وجود أطقم من الحراسة المشددة عليه، وهو ما أثار حفيظة المواطنين بسبب صمت وزارة الداخلية وعدم إعلانها عن الأسباب الحقيقية عن اختفاء الوزير الاسبق أو هروبه.
وقال: "إن هذا الأمر أثار المواطنين ويكون له تاثيرًا سلبياً وخطيرًا على السلم الاجتماعي والأمن العام، مع التراخي والاهمال فى القبض على باقي العناصر الإخوانية والسلفية من المتهربين من الأحكام القضائية، وأن هذه الصور قد تساعد على هز الصورة العامة للأمن فى بلادنا في الوقت الذى يرتفع فيه أسماء الشهداء من القوات المسلحة ورجال الشرطة والشعب المصري ونواجه جميعا الإرهاب الاسود".
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