نصر تبحث مع وزير التجارة الأردنى الاستعدادات للجنة العليا المشتركة

سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي 66

المال-خاص



بناء على تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الدكتور يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، وذلك على هامش مشاركتها فى المنتدى الاقتصادى العالمى للشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبحر الميت بالأردن، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، والسفير طارق عادل، سفير مصر لدى الأردن.



واستهل الوزير الأردنى، اللقاء بالترحيب بالوزيرة فى زيارتها إلى الأردن، مشيدا بالتعاون الاقتصادى المتميز بين البلدين، والذى تكلل مؤخرا بعقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن فى القاهرة فى شهر أغسطس الماضى برئاسة رئيسى وزراء البلدين.



وأكدت الوزيرة، عمق العلاقات المصرية الأردنية المشتركة، والاستعداد الدائم من قبل الحكومة المصرية لتنمية هذه العلاقات فى مختلف جوانب التعاون، فى إطار الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الشقيقين وتطلعهما لبناء تعاون استراتيجى فى المستقبل.



وأشارت الوزيرة، إلى أهمية استمرار العمل على متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجلالة الملك عبد الله الثانى ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اضافة العمل على الملفات التى اتفقت عليها اللجنة العليا المشتركة والتى تعد من أقدم اللجان العليا العربية على الإطلاق حيث أنها أول لجنة عربية مشتركة، فقد بدأ نشاطها في منتصف الثمانينيات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظاما في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء في القاهرة أو في عمان، بالإضافة إلى حجم الإنجازات التي حققتها على مدى ثلاثين عاماً.



وأكدت أن هذا الاجتماع يأتى متابعة لاجتماع المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى القاهرة، وما تم الاتفاق خلاله على مناقشة كافة مقترحات التعاون الاقتصادى خلال اجتماع لجنة المتابعة التى تسبق اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.



وبحث الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخطط التنمية المستقبلية في مصر والأردن، من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة، واتفقا على عقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين، فى دورتها السابعة والعشرين فى شهر أغسطس من نفس العام بالعاصمة الأردنية "عمان"، على أن يسبقها اجتماعات المتابعة للاعداد لها فى منتصف يوليو المقبل.