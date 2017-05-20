جنرال موتورز مصر تؤكد التزامها بالاستدعاءات العالمية

سيارة أوبل كورز تابعة لجنرال موتورز

أحمد شوقي



قال مصدر مسئول بشركة جنرال موتورز مصر، إن الشركة تتعاون مع جهاز حماية المستهلك بخصوص تنفيذ الاستدعاءات العالمية ذات الصلة بالعلامات التجارية التي تستحوذ عليها الشركة.



وأوضح أنه يتم إخطار الجهاز بشكل فوري بخصوص الاستدعاءات العالمية التي تشترك فيها مصر؛ مثل كل الشركات التي تحرص على مصداقيتها في السوق.



وأضاف أنه يتم إجراء أعمال الصيانة والإصلاحات المطلوبة بالسيارات؛ التي يشملها الاستدعاء وفق آليات واضحة وإجراءات يتم اتخاذها بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك؛ الذي يدعم الشركات بشكل كبير.



جاء ذلك ردًا على سؤال لـ"المال" بخصوص الاستدعاءات الخاصة بسيارات العلامة التجارية أوبل في السوق المحلية؛ والتي تشير بيانات جهاز حماية المستهلك أنها تشمل نحو 1480 سيارة موزعة بين 5 طرازات.



وقد أعلن العديد من وكلاء السيارات عن عشرات الاستدعاءات لإصلاح السيارات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.



وقال مصدر بجهاز حماية المستهلك إن الوكيل ملتزم بتوفير قطع الغيار وإجراء الإصلاحات المطلوبة في إطار هذه الاستدعاءات دون تحميل العميل أية أعباء مالية؛ مضيفًا ان بعض الوكلاء يشتكون أحيانًا من قلة مستوى الاستجابة بين العملاء وعدم الذهاب إلى مراكز الخدمة لإجراء الإصلاحات.



ويبرر خبراء بالسوق انخفاض مستوى استجابة العملاء لحملات الاستدعاء التي تطلقها الشركات بانتشار ظاهرة إعادة بيع السيارات في السوق المحلية كما أن العديد من الاستدعاءات تشمل موديلات قد مر عليها العديد من السنوات ومن ثم يكون الوصول للمالك الحالي للسيارة أمرًا صعبًا في بعض الأحيان.