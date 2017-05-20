البترول: بدء التشغيل التجريبى لمشروع تكرير مسطرد نهاية العام

طارق الملا 2

أحمد اللاهونى



أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاستمرار فى تنفيذ مشروعات تكرير جديدة وتطوير الوحدات القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية، تُعد من أهم المحاور الرئيسية لخطط وإستراتيجية وزارة البترول المتكاملة التى يتم تنفيذها حالياً، لتوفير وتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، خاصة التى يتم استيراد جزء كبير منها لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك مثل السولار والبنزين والبوتاجاز.



جاء ذلك خلال تفقد وزير البترول لمشروع الشركة المصرية للتكرير، ومعمل القاهرة لتكرير البترول بمنطقة مسطرد البترولية، يرافقه وكيل أول الوزارة ورئيس هيئة البترول، ورئيسا شركتى إنبى وبتروجت، ونواب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع، والدكتور أحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة.



بدأت الجولة بتفقد الوزير ومرافقوه الأعمال الإنشائية بمشروع الشركة المصرية للتكرير، الذى ينفذه قطاع البترول باستثمارات 3.7 مليار دولار، الذى يُعد واحداً من أهم مشروعات التكرير الجديدة.



وأشاد الوزير خلال الجولة بالتقدم الملحوظ فى تنفيذ المشروع، الذى يعد أحد المشروعات الكبرى، التى تحرص وزارة البترول على تنفيذها لتوفير جانب كبير من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، وأنها تولى المشروع كافة أوجه الدعم، لافتاً إلى أنه يمثل أحد أهم المشروعات التى يشارك فيها قطاع البترول مع القطاع الخاص.



وأشار إلى أن انعكاسات المشروع على الإقتصاد كبيرة حيث سيوفر العملة الصعبة التى توجه لاستيراد المنتجات البترولية الأساسية للسوق المحلية، فضلًا عن مساهمته فى تحقيق رؤية مصر فى التحول لمركز اقليمى محورى لتداول الطاقة، وأكد أنه يأمل فى الانتهاء من المشروع بنهاية العام الجاري، وبدء التشغيل التجريبى ليبدأ الإنتاج الفعلى فى عام 2018.



وأشاد الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجموعة القلعة، بالدعم الذى توليه وزارة البترول للمشروع لسرعة وضعه على الإنتاج، موضحاً أن المشروع نموذج للمشروعات صديقة البيئة الذى يستخدم أحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة لتحقيق معايير عالية من الكفاءة فى الأداء البيئى، ويعتمد على استخدام تقنية التكسير الهيدروجينى للمازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير لتحويله لمنتجات عالية القيمة يحتاجها السوق المحلية بدلاً من استيرادها، وسيم تغذية هذا المشروع من المازوت المنتج من شركة القاهرة لتكرير البترول بطاقة سنوية 4.3 مليون طن، ليتم إنتاج 2.3 مليون طن سولار و600 ألف طن من وقود النفاثات، و850 ألف طن بنزين بأنواعه، و80 ألف طن بوتاجاز سنويًا إلى جانب إنتاج الفحم والكبريت، وأوضح أن نسبة تقدم الأعمال بالمشروع بلغت 94%.



تجد الإشارة إلى أن المشروع يشارك فيه هيئة البترول بنسبة 24% ومجموعة من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب بنسبة 76%، ويلتزم المشروع بتنفيذ كافة التوصيات والاشتراطات البيئية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، وعلى رأسها إعداد سجل بيئى وإتاحته للتفتيش وهو ما يتم بالفعل.



وقام الوزير بتفقد سير العمل بالوحدات الإنتاجية بشركة القاهرة لتكرير البترول، حيث أوضح المهندس محمد حشيش رئيس الشركة أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة تسير وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة والتي ستؤدى إلى تحقيق زيادة فى الإنتاج ورفع العائد على رأس المال، فضلاً عن توفير مادة التغذية اللازمة من المازوت لمشروع المصرية للتكرير لتحويله لمنتجات بترولية يحتاجها السوق المحلية، مشيراً الى اهتمام الشركة بدعم إمكانيات الأمن والسلامة داخل الوحدات الإنتاجية.