بيان عاجل حول القبض العشوائى للأمن الوطنى على شباب بالسويس

قطاع الأمن الوطنى

ياسمين فواز



قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس اليوم السبت إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بيانا عاجلا حول الأوضاع الأمنية بالسويس والقبض العشوائى على الشباب.



وأضاف النائب فى البيان أن هناك حالات قبض عشوائى على بعض المواطنين من أبناء السويس سواء المنضمون الى بعض الاحزاب او المستقلون ومن كان لهم دور فى ثورتي 25 يناير و 30 يونيو مما يؤدي الى الاحتقان بالشارع المصري والسويس ويؤثر على هؤلاء الابناء واسرهم.



وتابع النائب أن ما يقوم به جهاز الامن الوطني الذي اصبح محل شكاوي للمواطنين ويهدد الامن الاجتماعي والسلم العام بسبب تصرفات متسرعة وغير مسئولة تؤدي الى الفجوة بين ابناء السويس وهذا الجهاز فى محافظة لها تاريخ وطني فى كل الاحداث الوطنية ومشهود لشعبها بذلك.



وأضاف النائب أنه استنادا واعمالاً لنص المادة (134 ) من الدستور والمادة (197) من اللائحة الداخلية يطالب بإلقاء بيان عاجل حول هذا الأمر الخطير والمهم.