الكويت تنشئ مركزًا لإنتاج جينات الأسماك البحرية

الأسماك البحرية

الصاوى أحمد



قال المهندس فيصل الحساوى رئيس هيئة شئون الزراعة والثروة السمكية بالكويت، إن هناك تعاونا مع الدول العربية من خلال المركز العربي لدراسات المناطق الجافة " أكساد" فى مجال مكافحة سوسة النخيل التى تعانى منها كل الدول العربية فى الوقت الحالى، حيث تقدم دولة الكويت الدعم الكامل للمركز، الى جانب التعاون مع منظمة " فاو" لعمل الابحاث والدراسات اللازمة فى هذا الشأن.



واضاف الحساوى خلال كلمته فى افتتاح الدورة الـ 38لتنفيذي"أكساد"-المجلس العربي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة-بالقاهرة اليوم -وهو يشغل منصب المدير التنفيذي للدورة ٣٨ للاكساد- ان الكويت تهتم بالثروة السمكية والاستزراع البحرى وتنشأ في الوقت الحالي مركزا لانتاج جينات الاسماك البحرية لاستزراعها فقط ومنع أى أصناف اخرى وانشاء مزارع سمكية على السواحل البحرية وعمل مستعمرات للزريعة لحظر عمليات الصيد الجائر وتخفيف الضغط على البحار.







