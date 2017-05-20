بورتو جروب تتصدر قائمة أنشط 10 شركات بالبورصة

بورتو جروب القابضة

مصطفى طلعت



تصدرت شركة بورتو القابضة – بورتو جروب، قائمة أنشط 10 شركات بالبورصة المصرية، من حيث كمية التداول، خلال الأسبوع الماضي، وذلك بقيم تداولات بلغت 159.8 مليون جنيه، عبر التعامل على 497.5 مليون ورقة مالية.



وفي المرتبة الثانية، جاءت شركة عامر جروب بتداولات بلغت 90.2 مليون جنيه، عبر التداول على 274.5 مليون ورقة مالية، فيما احتلت شركة أوراسكوم للاتصالات والأعلام والتكنولوجيا القابضة المركز الثالث بتداولات 129.3 مليون جنيه، و179 مليون ورقة مالية.



وجاءت المراكز من الرابع إلى العاشر على النحو التالي: "القلعة للاستشارات المالية – جلوبال تليكوم القابضة – مجموعة طلعت مصطفى القابضة – المصرية للمنتجعات السياحية - بالم هيلز للتعمير – المجموعة المالية هيرميس القابضة – السادس من أكتوبر (سوديك)".



يذكر أن مؤشرات البورصة حققت ارتفاعات جماعية، الأسبوع الماضي، وصعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.35%، مسجلاً مستوى 12952 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.64% مسجلاً مستوى 591 نقطة، وامتد الصعود إلى إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "egx100" بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 1381 نقطة.