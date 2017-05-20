الزراعة: 173.8 مليون جنيه حصيلة بيع 112 قطعة أرض

وزراة الزراعة 699

المال-خاص



أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بيع 112 قطعة بمساحة إجمالية تقدر بنحو 1973 فدان، بإجمالي مبلغ 173 مليونا و809 ألف جنيه، وذلك خلال جلسات الأسبوع الماضي، من المزاد العلني والذي يعقد بالمتحف الزراعي، والمخصص لبيع 7500 فدان ضمن أراضي مشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد، والمفتوح لأبناء جميع المحافظات.



وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن جلسة الخميس الماضي، أسفرت عن بيع 30 قطعة، بمساحة إجمالية 438 فدان، بمبلغ 34 مليون و111 ألف جنيه، حيث تم بيع القطعة رقم 145، والبالغ مساحتها 18 فدان، بمبلغ مليون و530 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان حوالي 85 ألف جنيه، وكذلك بيعت القطعة رقم 146، والبالغ مساحتها 15 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و305 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها حوالي 87 ألف جنيه، وبيعت القطعة رقم 147، والبالغ مساحتها 15 فدان، بمبلغ مليون و115 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها بمبلغ 77 ألف جنيه، والقطعة رقم 148 ومساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و688 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 84 ألف و400 جنيه، وتم بيع القطعة رقم 149، والبالغ مساحتها 20 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و 430 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 71 ألف و500 جنيه.



وأوضح البيان أنه قد تم بيع القطعة 150، والبالغ مساحتها 17 فدان، بمبلغ مليون و50 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 61 ألف و800 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 151، والبالغ مساحتها 11 فدان، بمبلغ 991 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 90 ألف و100 جنيه، وكذلك القطعة رقم 152، والبالغ مساحتها 11 فدان، بمبلغ مليون و67 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 97 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 153، والبالغ مساحتها 13 فدان، بمبلغ مليون و144 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 88 ألف جنيه، وكذلك القطعة رقم 154، والبالغ مساحتها 8 فدان، بإجمالي مبلغ 572 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 71 ألف و500 جنيه.



وتابعت الوزارة أنه تم بيع القطعة رقم 163، ومساحتها 19 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و482 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فيها 78 ألف جنيه، وكذلك بيعت القطعة رقم 164، والبالغ مساحتها 19 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و363 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها حوالي 71 ألف و750 جنيه، وبيع القطعة رقم 166، والبالغ مساحتها 16 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و160 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 72 ألف و500 جنيه، وبيعت القطعة رقم 167، والبالغ مساحتها 13 فدان، بيعت بمبلغ مليون و47 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها بمبلغ 80 ألف و600 جنيه، والقطعة رقم 169 ومساحتها 15 فدان، بمبلغ مليون و12 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 67 ألف و500 جنيه، كما تم بيع القطعة 170، والبالغ مساحتها 10 فدان، بمبلغ 645 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 64 ألف و500 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 171، والبالغ مساحتها 8 فدان، بمبلغ 496 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 62 ألف جنيه.



وأشار البيان، الى انه تم بيع القطعة رقم 172، والبالغ مساحتها 13 فدان، بإجمالي مبلغ 871 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 67 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 173، والتي تبلغ مساحة 19 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و615 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فيها 85 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 174، ومساحتها 11 فدان، بإجمالي مبلغ 765 ألف جنيه، حيث بلع سعر الفدان 69 ألف و600 جنيه، وبيع القطعة رقم 175، والبالغة 6 فدان، بإجمالي مبلغ 403 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 67 ألف و200 جنيه، وكذلك القطعة رقم 177، والتي تبلغ مساحتها 20 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و268 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فيها 63 ألف و400 جنيه.



كما تم بيع القطعة رقم 195، والبالغ مساحتها 11 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و177 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 107 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 196، والتي تبلغ مساحة 18 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و557 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فيها 86 ألف و500 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 197، ومساحتها 13 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و79 ألف جنيه، حيث بلع سعر الفدان 83 ألف جنيه، وبيع القطعة رقم 198، والبالغة 19 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و503 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان حوالى 79 ألف و150 جنيه، وكذلك القطعة رقم 199، والتي تبلغ مساحتها 19 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و489 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فيها 78 ألف و400 جنيه، وكذلك القطعة رقم 200، والبالغ مساحتها 14 فدان، بإجمالي 994 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 71 ألف جنيه، وبيع القطعة رقم 204، ومساحتها 13 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و63 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 81 ألف و800 جنية، كما تم بيع القطعة رقم 205، ومساحتها 14 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و190 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فيها 85 ألف جنيه.



وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت، أنه قد تم بيع 82 قطعة بمساحة إجمالية تقدر بنحو 1535 فدان، بمبلغ 139 مليون و698 ألف جنيه، وذلك خلال أربع جلسات بالأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تستمر جلسات المزاد حتى يوم 25 من الشهر الجاري، لاستكمال بيع باقي القطع ضمن أراضي مشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد، والمفتوح لأبناء جميع المحافظات.