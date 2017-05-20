البنا يبحث سبل التعاون الزراعى بين مصر وكازخستان

وزير الزراعة عبد المنعم البنا

الصاوى أحمد



بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع "أرمان إيساغالييف" سفير دولة كازخستان بالقاهرة، سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات الزراعية والأنشطة المرتبطة بها.



وقال وزير الزراعة، في تصريحات عقب اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة، إنه تم بحث سبل زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات والمنتجات الزراعية بين البلدين، لافتاً إلى أن كازخستان، لديها فائض كبير في محصول القمح، فضلاً عن قدرتها العالية في إنتاج اللحوم نظراً لما تمتلكه من أعداد كبيرة من رؤوس الماشية.



وأشار البنا خلال اللقاء الى المشروعات القومية الزراعية الكبرى في مصر حالياً، خاصة مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع انشاء 100 ألف صوبة زراعية، ومشروع المليون رأس ماشية، والتي تهدف الى تحقيق تنمية زراعية شاملة في مصر، وتوفر فرص استثمارية كبرى، لافتاً الى ان هناك إمكانية للتعاون المشترك في هذا الشأن.



واتفق الجانبان على أن تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات، والوفود من البلدين، في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، مما يساهم في دعم وتنمية البحث العلمي في كلا البلدين.



وأبدى السفير الكازاخي رغبة بلاده في أن يشمل التعاون أيضاً مجالات الخدمات البيطرية، والاستفادة من الخبرة المصرية، والامكانيات التي تمتلكها مصر في هذا المجال، ومراجعة وتحديث الخريطة الوبائية للأمراض.



وأكد وزير الزراعة أهمية مشاركة كازخستان في المؤتمرات التي تعقد بالقاهرة خاصة في مجال الثروة الحيوانية للاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال.