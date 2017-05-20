نيمار يغيب عن تشكيلة البرازيل أمام الأرجنتين

وكالات:





قال تيتي مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم الجمعة، إن نيمار وعدداً من كبار لاعبي الفريق سيغيبون عن التشكيلة التي ستواجه الأرجنتين وأستراليا ودياً الشهر المقبل لمنحهم إجازة صيفية طويلة لأول مرة منذ 2013.





وخاض مهاجم برشلونة بطولة كبرى خلال فصل الصيف في كل عام منذ كأس العالم 2014 وسيغيب مع مواطنه روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، الذي يعاني من مشكلة عضلية، عن التشكيلة التي أعلنها تيتي.





وسيغيب كذلك من اللاعبين الأساسيين ماركينيوس وميراندا ومارسيلو وداني الفيس عن رحلة استراليا.





واستدعى تيتي كلا من جيمرسون مدافع موناكو ورودريجينيو لاعب وسط كورنثيانز لأول مرة.





وانضم للتشكيلة أيضا تايسون مهاجم شاختار دونيتسك الأوكراني، الذي شارك في ست دقائق فقط مع المنتخب، في مفاجأة اخرى.





وسيعود ديفيد لويز للدفاع وكذلك جابرييل جيسوس بعد غيابه شهرين عن فريقه مانشستر سيتي للإصابة.





وستواجه البرازيل منتخب الأرجنتين في التاسع من الشهر المقبل في ملبورن قبل مواجهة أصحاب الأرض على الملعب ذاته بعدها بأربعة أيام.





وفيما يلي التشكيلة:





في حراسة المرمى: دييجو الفيس (بلنسية) ويفرتون (اتليتيكو بارانينسي) اديرسون (بنفيكا).





المدافعون: ديفيد لويز (تشيلسي) جيل (شاندونغ لونينغ) جيمرسون (موناكو) رودريجو كايو (ساو باولو) تياجو سيلفا (باريس سان جيرمان) اليكس ساندرو (يوفنتوس) فاجنر (كورنثيانز) فيليبي لويس (اتليتيكو مدريد) رافينيا (بايرن ميونيخ).





لاعبو الوسط: فرناندينيو (مانشستر سيتي) جوليانو (زينيت) لوكاس ليما (سانتوس) باولينيو (قوانغتشو إيفرجراند) فيليبي كوتينيو (ليفربول) ريناتو اوجوستو (بكين جوان) رودريجينيو (كورنثيانز) ويليان (تشيلسي).



