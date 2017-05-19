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اقتصاد وأسواق
الهلال الأحمر : الانتهاء من تجهيز معونة أدوية أساسية للصومال
الجمعة 19 مايو 2017 08:20 م
الهلال الأحمر
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الهلال الأحمر
أحمد صبرى
قالت الدكتورة مؤمنة كامل، رئيس جمعيات الهلال الأحمر المصرى، إنهم انتهوا من تجهيز المعونات التى سترسلها الحكومة المصرية للصومال، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشارت، فى تصريحات خاصة، لـ"المال"، إلى أن المعونة ستوفر جميع الأدوية الأساسية التى تحتاجها الصومال، إضافة إلى مواد إغاثية اخرى تشمل أغذية، مؤكدة أن الشحنات ستسافر فى يوم الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل للصومال.
وأكدت أن تلك المعونات تأتى بعد وعد الحكومة بإرسال مواد إغاثية فى مؤتمر إنجلترا لإغاثة الصومال، والتى شاركت به مصر، الأسبوع الماضي، مؤكدة أن الأطقم الطبية والمتطوعين على أهبة الاستعداد.
اقتصاد وأسواق
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