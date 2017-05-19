الهلال الأحمر : الانتهاء من تجهيز معونة أدوية أساسية للصومال

قالت الدكتورة مؤمنة كامل، رئيس جمعيات الهلال الأحمر المصرى، إنهم انتهوا من تجهيز المعونات التى سترسلها الحكومة المصرية للصومال، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.





وأشارت، فى تصريحات خاصة، لـ"المال"، إلى أن المعونة ستوفر جميع الأدوية الأساسية التى تحتاجها الصومال، إضافة إلى مواد إغاثية اخرى تشمل أغذية، مؤكدة أن الشحنات ستسافر فى يوم الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل للصومال.



