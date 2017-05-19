مراسم تأبين ضحايا طائرة مصر للطيران تبدأ بعد قليل

تبدأ، بعد قليل، مراسم تأبين الذكرى الأولى لضحايا رحلة مصر للطيران رقم 804، بحضور وزير الطيران شريف فتحي، وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وشريف عزت رئيس شركة الخطوط الجوية.





وأكد مصدر مسئول بالشركة أن عددًا من الوزراء والسفراء الأجانب والشخصيات العامة وممثلي الأزهر والكنيسة سوف يشاركون في هذا التأبين، مشيرًا إلى أنه تم وضع نصب تذكاري يضم صور وأسماء ضحايا الطائرة.





يُذكر أن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران رقم 804 طراز إيرباص 320 سقطت في أعماق مياه البحر المتوسط خلال شهر مايو الماضي، أثناء عودتها من باريس إلى القاهرة، مما أسفر عنه سقوط ضحايا بإجمالي 65 شخصًا منهم الركاب وأفراد الأمن.



