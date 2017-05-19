EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
مراسم تأبين ضحايا طائرة مصر للطيران تبدأ بعد قليل
الجمعة 19 مايو 2017 07:25 م
مصر للطيران
أخر الأخبار
مصر للطيران
هاجر عمران ودعاء محمود
تبدأ، بعد قليل، مراسم تأبين الذكرى الأولى لضحايا رحلة مصر للطيران رقم 804، بحضور وزير الطيران شريف فتحي، وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وشريف عزت رئيس شركة الخطوط الجوية.
وأكد مصدر مسئول بالشركة أن عددًا من الوزراء والسفراء الأجانب والشخصيات العامة وممثلي الأزهر والكنيسة سوف يشاركون في هذا التأبين، مشيرًا إلى أنه تم وضع نصب تذكاري يضم صور وأسماء ضحايا الطائرة.
يُذكر أن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران رقم 804 طراز إيرباص 320 سقطت في أعماق مياه البحر المتوسط خلال شهر مايو الماضي، أثناء عودتها من باريس إلى القاهرة، مما أسفر عنه سقوط ضحايا بإجمالي 65 شخصًا منهم الركاب وأفراد الأمن.
لايف
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا