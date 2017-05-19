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سيــارات
تجار يطرحون النسخة الخليجية من هيونداي توسان 2018
الجمعة 19 مايو 2017 06:10 م
هيونداي
أخر الأخبار
هيونداي
أحمد شوقي
قال عدد من موزعي السيارات بمصر إن مستوردين طرحوا النسخة الخليجية من هيونداي توسان 2018 قبل أن يتم طرحها من قِبل الوكيل الرسمي للعلامة التجارية الكورية.
ورصدت "المال" العديد من الإعلانات المنشورة على المواقع الإلكترونية من قِبل تجار السيارات بشأن توفر السيارة هيونداي توسان 2018 بمعارضهم، كما أعلن عن توفر جميع الألوان، والسداد بنظام التقسيط أو الكاش، والتسليم الفوري بكل الأوراق للسيارة.
وتم الإعلان عن السيارة منذ نحو أسبوع بسعر 660 ألف جنيه، لكن الإعلانات الحديثة تضمنت خفض السعر إلى 640 ألف جنيه للفئة الأعلى من "توسان" الخليجية 2018.
ومن بين مواصفات السيارة التي تتضمنها هذه الإعلانات: جنط 19 لونين، و2 شكمان، وسخانات كراسي، وفوجات ليد أمامية وخلفية، وكراسي كهربائية، بقدرة 176 حصانًا، وفتحة سقف، والوسائد الهوائية، وABS، وEBD... إلخ.
وقال أحد الموزعين إن تأخر الوكلاء في طرح موديلات 2018 يعود إلى تراكم المخزون من الموديلات القديمة؛ بسبب ضعف الطلب على خلفية ارتفاع الأسعار، موضحًا أن هذا الأمر يشمل معظم الوكلاء.
ولفت إلى أنه كان نادرًا ما يمر شهر مايو من كل عام دون أن تتوفر في السوق المحلية معظم موديلات السنة التالية، لكن الأمر اختلف العام الحالي؛ لأن طرح الموديلات الجديدة سيؤدي لركود الطلب على موديلات الأعوام الماضية إلا إذا طرحت الموديلات القديمة بأسعار تقلّ بشكل ملحوظ عن موديلات السنة الجديدة.
وتوقَّع طرح توسان 2018 من الوكيل الرسمي بمجرد انتهاء المخزون من موديل العام الماضي.
وتتواجد هيونداي توسان 2017 المستوردة من خلال وكيل هيونداي بأربع فئات تبدأ أسعارها من 505 آلاف جنيه للفئة الأولى، وتصل في الفئة الأعلى إلى 566 ألف جنيه.
وفيما يلي صور للسيارة هيونداي توسان 2018 الخليجية، وفق الصور المنشورة بإعلانات التجار بأحد مواقع التسوق:
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