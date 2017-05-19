قانون الأحوال الشخصية أهم موضوعات توك شو الليلة

رحاب صبحى

الحب منابر ورايات عنوان "صالون المحور الثقافى"

تَعرض قناة المحور، فى السابعة مساءً، برنامج صالون المحور الثقافى، والذى يديره الدكتور حسن راتب، ويستضيف الصالون الأميرة سهيلة بنت محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، والدكتور غازى محمد زين عوض الله المدنى رئيس مجلس إدارة صالون غازي الثقافي الدولي، ووزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمود أبو النصر، والإعلامية نهال كمال، والفنان مجدى الحسينى، والملحن محمد رحيم، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الصالون، والذى يحمل عنوان "الحب منابر ورايات".









وزيرة التخطيط فى "معكم" على سى بى سى

فى أول ظهور تليفزيوني تحل وزير التخطيط هالة السعيد ضيفة على الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم" على قناة سى بى سى، ويأتى لقاء السعيد بالتزامن مع ذكرى تغيير مجرى النيل، الذى تم فى مايو 1964، والذى كان والدها حلمى السعيد وزيرًا للسد العالى حينها، وتحكى وزيرة التخطيط عن اللقاء الذى جمعها بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقت طفولتها.





وفى الفقرة الثانية تستضيف منى الشاذلى الفنان حسن خان الحاصل على جائزة الأسد الفضى من مهرجان بينالى فينسيا الدولى كأفضل فنان واعد، ليتحدث الابن الأكبر للمخرج الراحل محمد خان عن علاقته بوالده والمؤسسة التى يعكف على تدشينها لحفظ إرث الفنان الكبير.





القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض فى "حقائق وأسرار" على صدى البلد

فى حلقة خاصة من برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، فى السادسة مساءً، يحلل الإعلامي مصطفى بكرى المشهد السياسي قبل القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض، ويطرح "بكري" قضايا نزاعات المنطقة والصراعات الداخلية وأمن الخليج على رأس اهتمامات القادة المشاركين، كما يكشف خطر التوسعات الإيرانية.





ملف قانون الأحوال الشخصية فى "كلام تانى" على دريم

تفتح الإعلامية رشا نبيل فى برنامج "كلام تانى" فى العاشرة مساء على قناة دريم، ملف قانون الأحوال الشخصية.. الطلاق.. الحضانة.. النفقة والمحاكم وقوانين الأحوال الشخصية فى البرلمان إلى متى وإلى أين.

ويتحدث محمد رضا، المحامى بالنقض ومُعِدّ مشروع قانون حزب الوفد للأحوال الشخصية بالبرلمان، ووليد حسن حلمي مؤسس صفحة اتحاد رجال مصر ضد قانون الأسرة، وإيمان فوزي منسقة حملة "لا" وأدمن جروب حقوق الأم والطفل، وولاء الباز الناشطة بحملة "أريد حلًّا".





حكيم فى "كل يوم" على "on e"