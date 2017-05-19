بروتوكول مع الصين لتصنيع محولات الكهرباء والعدادات الذكية

علم الصين

هاجر عمران



شهد الدكتور محمد سعيد العصار- وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الجمعة، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة دونج فانج الصينية، للتعاون في مجال تصنيع المحولات الكهربائية الثلاثية وأيضًا التعاون في مجال تصنيع عدادات الكهرباء الذكية ومسبقة الدفع وأجهزة قياس الجهد العالي.



وأكد العصار أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي ستقوم بالتعاون مع هذه الشركة من خلال الإستغلال الأمثل لإمكانياتها لنقل التكنولوجيا وتوطين هذه الصناعة الهامة والتصنيع المشترك، بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي وتدريب العاملين في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يعد خطوة أولى للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين.



وقال العصار إن هذا التعاون سيساهم في توفير العملة الصعبة وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة وخدمة المشروعات القومية بالدولة وتعزيز العلاقات الثنائية الجيدة بين البلدين.



من جانبه، أكد الدكتور دينج زهينوا – الرئيس التنفيذي لشركة دونج فانج الصينية - أنه سعيد بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لاستغلال الإمكانيات الضخمة لشركات الإنتاج الحربي وكذلك الاستفادة من خبراتها الواسعة للتعاون في مجال مهم مثل المحولات الكهربائية الثلاثية، وأوضح "دينج" أن شركة دونج فانج تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية التي تقوم بتصنيع هذه المعدات بأنواعها المختلفة.



واتفق الجانبان على ضرورة توسيع نطاق التعاون بينهما ليشمل التعاون في مجال البحوث والتطوير بالمجالات التي تعمل بها شركة دونج فانج، وفي مجال التصنيع المشترك للعدادات الذكية، ووحدات التحكم الطرفية، وكذلك دوائر الحماية، والقواطع الكهربائية، وغيرها.