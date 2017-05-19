الكويت الوطنى يمول مشروع سوميد بالعين السخنة بـ 300 مليون دولار

بنك الكويت الوطنى

المال - خاص



شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بميناء العين السخنة، بين شركة سوميد وبنك الكويت الوطنى بقيمة 300 مليون دولار.



وقع العقد المهندس محمد عبدالحافظ رئيس شركة سوميد، والدكتور ياسر إسماعيل حسن الرئيس التنفيذى للبنك.



وعقب التوقيع، أكد وزير البترول على أن ما تقوم به مصر من خطوات فعلية لتطوير وإنشاء ودعم مشروعات البنية البترولية الأساسية اللازمة يسهم بقوة فى الإسراع في تحقيق مشروع مصر القومى لتصبح مركزاً إقليمياً إستراتيجياً للطاقة، إلى جانب ما يتم تنفيذه حالياً في مشروعات تنمية حقول إنتاج الغاز وزيادة السعة التكريرية واستغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة بالمعامل ومشروعات البنية الأساسية فى مجال نقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى.



وأضاف الوزير أن هذا المشروع يجسد التعاون والتكامل العربى المشترك سواء من خلال شركة سوميد التي تشارك فيها عدة دول عربية (مصر والسعودية والكويت والإمارات وقطر)، أو من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.



وأوضح رئيس شركة سوميد، أن المشروع يتضمن إنشاء رصيف بحرى بطول 2.4 كيلو متر لاستقبال وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، و3 مراسى بحرية لاستقبال ناقلات الغاز المسال والمنتجات البترولية المختلفة حتى حمولة 160 ألف طن، ومن المنتظر أن يستقبل الرصيف أول ناقلة غاز خلال هذا الشهر، كما يتضمن المشروع إنشاء مستودعات تخزينية بإجمالى سعات 300 ألف متر مكعب، ويستغرق تنفيذها 20 شهراً، وأكد على الدعم الذى يقدمه مساهموا سوميد من الأشقاء العرب لتنفيذ تلك التوسعات الاستثمارية.



من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك الكويتى أن الدراسات الاقتصادية المقدمة للمشروع وما يتمتع به قطاع البترول المصرى من ثقة وسمعة طيبة، وكذلك رغبة البنك في تمويل المشروعات الكبرى التى لها مردود وطنى وراء حرص البنك على توفير التمويل اللازم للمشروع.