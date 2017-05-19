6362 راكبًا ومعتمرًا بموانئ البحر الأحمر.. وتداول 433 شاحنة

نشاط بموانئ البحر الأحمر ووصول وسفر 1152 سائحًا



نادية صابر



صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين محبة وعمان وعلى متنهما 1340 راكبا منهم 828 معتمرا و25 شاحنة و13 سيارة، بينما تغادر 4 سفن وهى القاهرة ومسرة والحرية وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 214 راكبا و187 شاحنة و5 سيارات.



فيما شهد الميناء أمس استقبال 3 سفن، وهى القاهرة ومسرة وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 1774 راكبا و112 شاحنة و63 سيارة، وغادرت السفينتان القاهرة وعمان وعلى متنهما 214 راكبا و34 شاحنة و11 سيارة.



وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال السفينتين آيلة وسينا، وعلى متنهما 951 راكبا منهم 46 معتمرا وباص عمرة و18 تريلا و9 سيارات وباص جيت.



بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين آيلة وسينا، وعلى متنهما 651 راكبا، منهم 96 معتمرا و4 باصات عمرة و6 برادات و9 تريلات، وغادرت السفينتان آيلة وسينا وعلى متنهما 262 راكبا و19 برادا و23 تريلا.



كما شهد ميناء الغردقة اليوم مغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 38 راكبا و5 سيارات، فيما شهد الميناء أمس استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 918 راكبا و49 سيارة.