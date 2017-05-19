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اقتصاد وأسواق
استقرار أسعار الدواجن واللحوم بالأسواق
الجمعة 19 مايو 2017 02:55 م
الدواجن الحمراء
أخر الأخبار
الدواجن الحمراء
أحمد اللاهونى
استقرت أسعار الدواجن بالسوق المحلية، اليوم الجمعة، عند 35 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، و36 للبلدى، و40 للرومى، و35 للبط، كما استقر طبق البيض عند 35 جنيهًا، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.
وعلى صعيد الأسماك، فقد استقرت عند 23 جنيها لكيلو البلطى، المكرونة عند 80 جنيهاً، وتراوحت أسعار البورى بين 35 و40، والجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.
وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار عند 160 جنيهًا للبتلو، و130 للضانى، و140 للكندوز.
اقتصاد وأسواق
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