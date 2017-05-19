المنصور تستدعى 1480 سيارة من طرازات أوبل

مسلسل
الطرازات
الموديلات
السبب
عدد السيارات
1
ميريفا
2013
حزام الأمان
2
كورسا
2016
ضفيرة الأبواب الخلفية
27
3
2015-2016
ضفيرة كهرباء كماليات الشنطة الخلفية
57
4
أسترا
2010-2011
احتمالية وقوع ماس كهربائي
154
5
وصلة تبريد زيت ناقل الحركة
103
6
إنسيجنيا
وصلة التوجيه
112
7
خرطوط الردياتير
8
ضفيرة الكهرباء وأجهزة معاونة
176
9
الوسادة الهوائية للسائق
10
إنسجنيا
2015
فتحة السقف
424
11
أسترا- إنسيجنيا- ميريفا- كاسكادا- كورسا
2017
صدمات وحكات ونواقص
219
12
أسترا- إنسيجنيا- ميريفا
الوسائد الهوائية
315
الإجمالي
1480
جدول يوضح استدعاءات "أوبل".. المصدر: جهاز حماية المستهلك