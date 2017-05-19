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سيــارات

المنصور تستدعى 1480 سيارة من طرازات أوبل

سيارة أوبل
سيارة أوبل
سيارة أوبل

- فتحة السقف تجبر التوكيل على استدعاء 424 وحدة إنسيجنيا

أحمد شوقي

تشير البيانات المتوفرة من جهاز حماية المستهلك إلى أن شركة المنصور للسيارات -وكيل أوبل الألمانية- بدأت في تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاحات المطلوبة في إطار 12 عملية استدعاء، تخص طرازات العلامة الألمانية المختلفة.

وأوضح مصدر مسئول بالجهاز، أن التوكيل استدعى سيارة واحدة من طراز ميريفا موديل 2013 لفحص جزء من منظومة حزام الأمان وتصحيحه إذا لزم الأمر، كما استدعى 27 سيارة من طراز كورسا مويدل 2016 لفحص فيشة ضفيرة الأبواب الخلفية، وإجراء الإصلاحات المطلوبة، حيث تم الانتهاء من هذه العملية بشكل كامل، وفق التقارير التي تلقاها الجهاز من المنصور.

وأضاف المصدر أنه تم أيضًا استدعاء 57 سيارة من أوبل كورسا موديل 2015 و2016 لفحص ضفيرة الكهرباء الخاصة تغذية كماليات الشنطة الخلفية وتصحيح الوضع عند الضرورة، بالإضافة إلى استدعاء أوبل أسترا موديل 2010 و2011 لمنع احتمالية وقوع ماس كهربي في مروحة تبريد الدياتير حيث سيتم نزع جزء من غطاء البطارية وتغيير فيشة في ضفيرة المروحة، موضحًا أن عدد السيارات المتواجدة في السوق المحلية يقدر بـ 154 وحدة.

وأوضح المصدر أن المنصور استدعت كذلك 103 سيارة من طراز أوبل ميريفا موديل 2016 لفحص وصلة تبريد زيت ناقل الحركة الأوتوماتيكي وتصحيح تثبيتها عند الخاجة لذلك، كما استدعى التوكيل 112 وحدة من أوبل إنسيجنيا موديل 2016 لفخص وصلة التوجيه وتغييرها، بالإضافة لسيارتين أخريين من ذات الطراز لفخص خرطوم الردياتير وتغييره.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ عملية استدعاء أخرى لنحو 176 سيارة من أوبل كورسا 2016 بغرض فحص ضفيرة الكهرباء، والتأكد من أداء بعض الجهزة المعاونة مثل المساحات ورشاشاتها وإجراء الإصلاحات المطلوبة لتلافي العيوب، كما استدعت الشركة 6 وحدات من اوبل ميريفا موديل 201 لفحص واستبدال نظام الوسادة الهوائية للراكب الأمامي بجوار السائق، بالإضافة إلى 424 سيارة من أوبل إنسيجنيا موديل 2015 المزودة بفتحة سقف بغرض فحص أداء منظومة فتحة السقف واتخاذ الإجراء التصحيحي اللازمة.

ولفت إلى أنه تم أيضًا تنفيذ عملية استدعاء جماعي لعدة طرازات موديل 2017 شملت 111 سيارة من أوبل أسترا و85 وحدة من طراز إنسيجنيا، و13 وحدة من ميريفا، و6 سيارات من كاسكادا، و4 سيارات من كورسا، نظرًا لوجود عيوب عبارة عن صدمات بالسقف والكبود وخدوش وحكات بالأبواب والرفارف والإكصدامات وبعض النواقص، ليصل إجمالي الوحدات التي يشملها هذا الاستدعاء إلى 219 سيارة.

وكذلك تم تنفيذ استدعاء جماعي آخر شمل 3 طرازات موديل 2017، وقد شمل هذا الاستدعاء 265 سيارة من أوبل أسترا و25 سيارة من طراز إنسيجنيا و25 وحدة أخرى من أوبل ميريفا، بإجمالي 315 وحدة؛ لفحص نظام الوسائد الهوائية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
 
ويوضح الجدول التالي قائمة استدعاءات "أوبل" التي بدأتها "المنصور" خلال العام الماضي.

مسلسل

الطرازات

الموديلات

 السبب

عدد السيارات

1

ميريفا

2013

حزام الأمان

1

2

كورسا

2016

ضفيرة الأبواب الخلفية

27

3

كورسا

2015-2016

ضفيرة كهرباء كماليات الشنطة الخلفية

57

4

أسترا

2010-2011

احتمالية وقوع ماس كهربائي

154

5

ميريفا

2016

وصلة تبريد زيت ناقل الحركة

103

6

إنسيجنيا

2016

وصلة التوجيه

112

7

إنسيجنيا

2016

خرطوط الردياتير

2

8

كورسا

2016

ضفيرة الكهرباء وأجهزة معاونة

176

9

ميريفا

2016

الوسادة الهوائية للسائق

2

10

إنسجنيا

2015

فتحة السقف

424

11

أسترا- إنسيجنيا- ميريفا- كاسكادا- كورسا 

2017

صدمات وحكات  ونواقص

219

12

أسترا- إنسيجنيا- ميريفا

2017

الوسائد الهوائية

315

الإجمالي

1480

جدول يوضح استدعاءات "أوبل".. المصدر: جهاز حماية المستهلك


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