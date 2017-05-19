الإسكان: إنشاء 5232 وحدة بدار مصر بالقاهرة الجديدة

حدة بأكتوبر والقاهرة الجديدة

المال - خاص



أعلن المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم إنشاء 5232 وحدة سكنية (218 عمارة 6 أدوار، بمساحات تتراوح ما بين 100 و150م2 للوحدة، وتشطيب كامل)، بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، شاملاً الربط على المرافق، بمنطقة جنوب الجمعيات بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم طرح التنفيذ في 14 مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.



وقال المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه سيتم استكمال تنفيذ مبني مدرسة تعليم أساسي بالمنطقة السكنية الخامسة، كما سيتم تنفيذ سوق جملة بمنطقة التحدي (1)، بالمدينة، موضحاً أنه تم الطرح في مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء



وأضاف المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم طرح أعمال النظافة في القطاع الخامس بالمدينة، ويشمل (المناطق الصناعية الأولى– الثانية – الثالثة – الرابعة – الخامسة – السادسة – امتداد الثالثة – امتداد السادسة)، والقطاع السادس، ويشمل الأحياء (10 –11 – 12 شاملاً شركة الكهرباء – البشاير – التعاونيات 164 عمارة – إسكان الشباب (100، 70 م2) – المناطق العمرانية (15، 16، 17، 19) – القومي للتوسعات الشمالية – الاتحاد التعاوني – التعاونيات التوسعات الشمالية – الطريق وسط الحي التاسع من الثامن حتي بداية الحي العاشر – الطريق من أمام المرشدي من 48/101 حتي عبدالناصر)، وذلك في مناقصتين عامتين بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.