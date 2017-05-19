نصر تناقش مع رئيس البنك الإسلامى تمويلات بـ3 مليارات دولار

سحر نصر 1110



أحمد عاشور



التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وذلك على هامش الاجتماع السنوى الـ42 للبنك فى مدينة جدة السعودية.



وناقش الجانبان، دعم البنك الاسلامي للتنمية لجهود الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتحسين بيئة الأعمال بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم فرص الشراكة مع القطاع الخاص، اضافة إلى بحث اخر اجراءات افتتاح مقر للبنك فى القاهرة.



وأشادت الوزيرة، بحجم محفظة التعاون مع البنك والتى وصلت إلى 2 مليار دولار، وفى هذا الأطار، أوضح رئيس البنك، أنهم بصدد إعداد استراتيجية تعاون جديدة مع الحكومة المصرية بإجمالي تمويل 3 مليارات دولار لثلاث سنوات فى الفترة من 2017 إلى 2019، وأكدت الوزيرة، على ضرورة أن تضع هذه الاستراتيجية فى أولوياتها تلبية احتياجات المواطنين وتتوافق مع برنامج الحكومة، بما يدعم الاقتصاد المصري ويحسن مستوى معيشة المواطن سواء من الناحية الاجتماعية، الصحية، والاقتصادية.



وأشارت الوزيرة، إلى أولويات الحكومة فى التمويل لعام 2017 تتمثل فى مشروعات فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والإسكان والصرف الصحي والزراعة واستصلاح الاراضي.



وعقب ذلك، التقت الوزيرة، المهندس هاني سنبل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، حيث بحث الجانبان، تعزيز التعاون من خلال برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، والذى يهدف إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية بين الدول العربية والإفريقية، واجتذاب استثمارات مباشرة لمصر والتى تعد هي البوابة إلى الدخول إلى السوق الأفريقي.

