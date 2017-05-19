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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
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17.96
بنك الإسكندرية
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البنك الأهلي المصري
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بنك القاهرة
17.96
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البنك التجاري الدولي CIB
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17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
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أسعار عيارات الذهب بسوق الصاغة .. الجمعة
الجمعة 19 مايو 2017 10:12 ص
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
المال - خاص
تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب بالسوق المصرية اليوم..
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
715 إلى 718
عيار 22
656 إلى 658
عيار 21
626 إلى 628
عيار 18
537 إلى 538
عيار 14
417 إلى 419
عيار 12
358 إلى 359
الاونصة
22,250 إلى 22,321
الجنيه الذهب
5,008 إلى 5,024
الكيلو
715,429 إلى 717,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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