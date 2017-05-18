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بنـــوك
بنك الكويت الوطني مصر يقرض سوميد 300 مليون دولار
الخميس 18 مايو 2017 10:03 م
بنك الكويت الوطني مصر
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بنك الكويت الوطني مصر
خالد بدر الدين
أكد بنك الكويت الوطني مصر في بيان، يوم الخميس، إنه وقع عقد قرض بقيمة 300 مليون دولار للشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) لتمويل توسعات والتى تمتلك 50% منها الهيئة المصرية العامة للبترول.
وقال البنك في بيان تلقت رويترز نسخة منه "الشركة سوف توجه هذا القرض إلى إتمام المرحلة الأولى من مشروعاتها التوسعية في منطقة العين السخنة" بمصر والتي تشتمل على مستودعات تخزين ورصيف بحري لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال وسفن التغييز.
وأضاف البيان أن سوميد ستحصل على إجمالي قيمة القرض على مدى عامين "تبدأ بعدها في سداد أقساط القرض لمدة 6 سنوات".
وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نصف شركة سوميد التي تملك وتشغل ميناء سيدي كرير المصري المطل على ساحل البحر المتوسط بينما تمتلك النصف الآخر مجموعة من أربع دول خليجية هي المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر.
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