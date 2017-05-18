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نقل وملاحة
وزير النقل: الجدول الزمنى لتطوير السكك الحديد يمتد لعام 2022
الخميس 18 مايو 2017 08:53 م
تعرف على الدكتور هشام عرفات وزير النقل الجديد
أخر الأخبار
تعرف على الدكتور هشام عرفات وزير النقل الجديد
محمد فتحى
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الجدول الزمنى للخطة التى وضعتها الوزارة لتطوير خطوط السكة الحديد يتمتد حتى عام 2022.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"المال" على هامش مؤتمر إطلاق إذاعة "نجوم إف إم المترو" إن الميزانية المرصودة لتطوير الخطوط تبلغ 45 مليار جنيه، لا تمتلك منها الوزارة سوى 11 مليارا فقط حتى الآن.
وفيما يتعلق بمفاوضات الوزارة مع الجهات التمويلية المختلفة لتوفير الفارق بين الميزانية المرصودة للتطوير وما تمتلكه الوزارة بالفعل خلال الوقت الحالى، مشيرا إلى أنهم مستمرون فى دراسة كافة السبل التمويلية اللازمة لخطة التطوير.
وتتفاوض وزارة النقل حاليا مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على توفير قرض بنحو 300 مليون يورو لشراء 100 جرّار للسكة الحديد، وذلك فى إطار خطة تطوير السكك الحديد.
وأشار إلى أن تجديد البنية الأساسية للسكة الحديد يحظى بأهمية أولى لدى الوزارة، لافتا إلى أنه مستهدف تحديد 1200 كيلو متر مربع خلال الـ 30 شهرا مقبلة، مؤكدا أن تطوير المحطات والعربات هي خطوة تالية سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وبعد توافر التمويل الكافي.
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