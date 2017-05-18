القيد تخاطب 20 شركة مدرجة بالبورصة لمراعاة القواعد

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رجب عزالدين



خاطبت لجنة القيد بالبورصة المصرية 20 شركة مدرجة بضرروة مراعاة قواعد القيد والشطب بعد مخالفتهم لبعض المواد خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس.



وتضمنت الشركات المشار إليها الإخوة المتضامنين للاستثمار العقارى، بنك فيصل الإسلامى، العز للسيراميك، الشمس للإسكان، بنك قناة السويس، بنك التعمير والإسكان، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، القومية للأسمنت، دومتى.



كما تضمنت الشركات مصر للألومنيوم، أسيك للتعدين، البدر للبلاستيك، ام بى سى للهندسة، راية القابضة للاستثمارات المالية، أوراسكوم القابضة للتنمية، شارديم دريمز للاستثمار السياحى، نايل سيتى، بلتون المالية القابضة.



وتوجهت الإخطارات الموجهة للشركات نحو مواد معينة مثل المادة 31 و32 و33، 52 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 46 من الإجراءات التنفيذية.