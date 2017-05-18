أصالة للاستثمار العقاري تنتهي من بيع أول مشروعاتها بمصر

كشف حمدي رسلان، مدير التسويق بشركة أصالة للاستثمار العقاري، أن الشركة انتهت بالفعل من بيع وحدات كومباوند أصالة، والذي يقع في منطقة القاهرة الجديدة، ويعد أولى مشروعات الشركة بمصر.





وأضاف رسلان، خلال تصريحاته، لـ"المال"، أن الشركة تتفاوض حاليًّا على عدد من الأراضي للبدء في التحضير لمشروع سكني جديد بالقاهرة، مشيرًا إلى أن الشركة لم تستقرَّ حتى الآن على أي من تلك الأراضي.





وأشار إلى أن الكومباوند يحتوى على منطقة عمارات تمثل 30% من مساحته الإجمالية، بالإضافة إلى منطقة الفيلات التى تمثل 20%، ومنطقة الخدمات بحوالى 12% من المساحة، بينما تمثل المنطقة الخضراء والشوارع 38%.





ولفت إلى أن الشركة حصلت على الأرض منذ 5 سنوات عن طريق المزايدة، وتم البدء فى تنفيذ المشروع نهاية يناير 2011 بالموارد الذاتية للشركة، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليمه نهاية العام.



