EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
أصالة للاستثمار العقاري تنتهي من بيع أول مشروعاتها بمصر
الخميس 18 مايو 2017 07:59 م
شركة أصالة العقارية
أخر الأخبار
شركة أصالة العقارية
محمود زكي
كشف حمدي رسلان، مدير التسويق بشركة أصالة للاستثمار العقاري، أن الشركة انتهت بالفعل من بيع وحدات كومباوند أصالة، والذي يقع في منطقة القاهرة الجديدة، ويعد أولى مشروعات الشركة بمصر.
وأضاف رسلان، خلال تصريحاته، لـ"المال"، أن الشركة تتفاوض حاليًّا على عدد من الأراضي للبدء في التحضير لمشروع سكني جديد بالقاهرة، مشيرًا إلى أن الشركة لم تستقرَّ حتى الآن على أي من تلك الأراضي.
وأشار إلى أن الكومباوند يحتوى على منطقة عمارات تمثل 30% من مساحته الإجمالية، بالإضافة إلى منطقة الفيلات التى تمثل 20%، ومنطقة الخدمات بحوالى 12% من المساحة، بينما تمثل المنطقة الخضراء والشوارع 38%.
ولفت إلى أن الشركة حصلت على الأرض منذ 5 سنوات عن طريق المزايدة، وتم البدء فى تنفيذ المشروع نهاية يناير 2011 بالموارد الذاتية للشركة، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليمه نهاية العام.
تأسست ذراع الشركة بمصر عام 2009، وهى إحدى شركات نزار العنجرى للاستشارات الهندسية بالكويت، وتعد من كبرى الشركات العاملة بالسوق العقارية بالكويت، وتمتد أعمالها هناك لأكثر من 20 سنة، ونفذت الشركة الأم العديد من المشروعات الكبرى فى الكويت، مثل برج الصفا، وكذلك الجامعة الأمريكية.
عقـــارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا