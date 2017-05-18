وزير التعليم العالى يزور بريطانيا الأسبوع المقبل

قال جون كاسن، سفير بريطانيا فى مصر، إن الأسبوع المقبل سيشهد زيارة خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، لبلاده، مشيرًا إلى أنه عقد لقاء معه، فى وقت سابق، وتم الحديث عن علاقة البحث العلمى بتنمية الاقتصاد.





وأضاف كاسن، خلال كلمته بمؤتمر الغرفة البريطانية المصرية للأعمال، اليوم، أن بريطانيا عزّزت العمل خلال الـ15 عامًا الماضية على البحث العلمى، وهو من القطاعات المهمة للاقتصاد.





وأشار إلى أن العلاقات المصرية البريطانية تعتمد على الشراكة.



