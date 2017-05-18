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اقتصاد وأسواق
وزير التعليم العالى يزور بريطانيا الأسبوع المقبل
الخميس 18 مايو 2017 07:50 م
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
أخر الأخبار
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
هاجر عمران وسمر السيد
قال جون كاسن، سفير بريطانيا فى مصر، إن الأسبوع المقبل سيشهد زيارة خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، لبلاده، مشيرًا إلى أنه عقد لقاء معه، فى وقت سابق، وتم الحديث عن علاقة البحث العلمى بتنمية الاقتصاد.
وأضاف كاسن، خلال كلمته بمؤتمر الغرفة البريطانية المصرية للأعمال، اليوم، أن بريطانيا عزّزت العمل خلال الـ15 عامًا الماضية على البحث العلمى، وهو من القطاعات المهمة للاقتصاد.
وأشار إلى أن العلاقات المصرية البريطانية تعتمد على الشراكة.
وتابع: نحتاج إلى بعضنا البعض، كما أننى أرى جيلًا جديدًا من الشباب المصريين لديهم مهارات جيدة.
اقتصاد وأسواق
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