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القاهرة ودبي تقودان خسائر جميع البورصات
الخميس 18 مايو 2017 07:22 م
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خالد بدر الدين
هبطت مؤشرات جميع البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس، بقيادة القاهرة ودبى، مع تراجع أسواق الأسهم الأكثر تأثرًا بتدفقات الأموال الأجنبية.
ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة القاهرة انخفض بحوالى 0.9% ليتجاوز 12952 نقطة في تعاملات هزيلة مع هبوط سهم مجموعة طلعت مصطفى 2.8% بسبب خروج الشركة من مؤشر مورجان ستانلى مصر للأسهم الكبيرة في أول يونيو المقبل، لتنضم إلى مؤشر الأسهم الصغيرة، بينما ارتدّ مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.5% لينزل إلى 3378 نقطة.
وهبط أيضًا مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.4% ليصل إلى 10103 نقاط، مع تراجع الأسهم الأحد عشر المدرَجة على مؤشر مورجان ستانلى، وكذلك مؤشر سوق مال أبو ظبي العام بحوالى 0.3% لينزل إلى 4581 نقطة.
وتراجع مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.2% ليسجل 5415 نقطة، ومؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.1% ليهبط إلى 6938 نقطة، مع انكماش حجم التداول بأكثر قليلًا من النصف عن الجلسة السابقة، كما ارتفع 40 سهمًا مقابل انخفاض 106 أسهم، لكن المؤشر تفوَّق على نظرائه في الخليج في الأداء الأسبوعي بمكاسب نسبتها 0.8%.
وانخفض مؤشرا بورصتى الكويت والبحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.1% لكل منهما ليصلا إلى 6726 نقطة و1308 نقاط على الترتيب.
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