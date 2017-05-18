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اقتصاد وأسواق
3 أدوية جديدة لعلاج الأمراض ذاتية المناعة قريبًا
الخميس 18 مايو 2017 06:42 م
الأدوية
أخر الأخبار
الأدوية
أحمد صبرى
كشف الدكتور أسامة عبادة، رئيس الجمعية المصرية لالتهاب الأمعاء المناعية، أن هناك 3 أدوية جديدة لعلاج الأمراض ذاتية المناعة، وهى من النوع البيولوجي الأكثر كفاءة والحاصلة على موافقة هيئة الدواء الأمريكية.
وتضم الأمراض ذاتية المناعة العديد من الأنواع تصل لـ80 نوعًا أشهرها الذئبة والتهاب القولون التقرُّحي ومرض كورونز.
وأكد، فى ردِّه على سؤال "المال" أنه خلال مؤتمر إطلاق حملة التوعية بأمراض الالتهابات المناعية، أن السبب الرئيس لتلك الفئة من الأمراض هو خلل بجهاز المناعة، وهو مرض غير مُعدٍ ومُزمن.
وأضاف أن عدد تلك العلاجات سيصل إلى 7 أدوية بعد إدخال الـ3 أدوية الجديدة، وأبرزها الهيوميرا الذى تنتجه شركة إبفي، وعقّار جديد من شركة جانسين.
اقتصاد وأسواق
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