المصرية لالتهاب الأمعاء تطلق حملة توعية بمخاطر المرض

التهاب الأمعاء 55

أحمد صبرى



أطلقت الجمعية المصرية لالتهاب الأمعاء المناعية حملة لتوعية المرضى المصريين الذين يعانون من أمراض التهاب القولون التقرحي ومرض كورونز، وذلك للتوعية بمخاطر المرض لكل من المرضى أو الأطباء وطرق العلاج السليمة.



وقال الدكتور شريف عبدالفتاح أستاذ الباطنة والرئيس الشرفي للجمعية: إن الجمعية ستسعى من خلال الحملة إلى تعزيز الفرص الطبية لعلاج المرضى، وذلك من خلال وضع قواعد إرشادية حول طرق الوقاية، وزيادة وعي الجمهور من خلال وسائل الإعلام.



وأوضح فى كلمته بمؤتمر إطلاق الحملة أن معدل الوفيات من هذه الأمراض ترتفع بنسبة 12.9% سنويا من كل 100 ألف شخص يعانون من أمراض الأمعاء الالتهابية وهو ما جعل الجمعية بالتعاون مع شركة جانسين تقوم بتلك الحملة.