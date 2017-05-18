EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
المصرية لالتهاب الأمعاء تطلق حملة توعية بمخاطر المرض
الخميس 18 مايو 2017 06:10 م
التهاب الأمعاء 55
أخر الأخبار
التهاب الأمعاء 55
أحمد صبرى
أطلقت الجمعية المصرية لالتهاب الأمعاء المناعية حملة لتوعية المرضى المصريين الذين يعانون من أمراض التهاب القولون التقرحي ومرض كورونز، وذلك للتوعية بمخاطر المرض لكل من المرضى أو الأطباء وطرق العلاج السليمة.
وقال الدكتور شريف عبدالفتاح أستاذ الباطنة والرئيس الشرفي للجمعية: إن الجمعية ستسعى من خلال الحملة إلى تعزيز الفرص الطبية لعلاج المرضى، وذلك من خلال وضع قواعد إرشادية حول طرق الوقاية، وزيادة وعي الجمهور من خلال وسائل الإعلام.
وأوضح فى كلمته بمؤتمر إطلاق الحملة أن معدل الوفيات من هذه الأمراض ترتفع بنسبة 12.9% سنويا من كل 100 ألف شخص يعانون من أمراض الأمعاء الالتهابية وهو ما جعل الجمعية بالتعاون مع شركة جانسين تقوم بتلك الحملة.
اقتصاد وأسواق
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا