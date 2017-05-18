قطع المياه عن مناطق بأسوان غدا

محطة المياه



المال خاص



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان أنه سيتم قطع المياه عن مناطق: طريق السادات، المحمودية، الشلال، الصداقة القديمة والأولى بالرعاية، عمارات السد العالي، عمارات كيما، عزب كيما، بعض المناطق من المدينة الصناعية القديمة، السيل، وبعض المناطق من الشيخ هارون، وذلك ابتداء من الساعة 8 مساء غد الجمعة، وحتى الساعة 12 ظهر السبت.



وقالت الشركة في بيان لها، إن انقطاع المياه لهذه المدة يرجع إلى قيام الشركة بأعمال خزان المحمودية الجديد.