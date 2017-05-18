جمارك دمياط تضبط كمية من مستحضرات التجميل وكاميرات المراقبة

جمارك



مها أبوودن



أحبطت الإدارة المركزية لجمارك دمياط، برئاسة السيد كمال نجم، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بميناء دمياط، محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل للعناية بالوجه بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.



وتم الضبط بناء على إخبارية مشتركة مقدمة من الإدارة العامة للوارد وإدارة البحث الجنائى بميناء دمياط بتوافر معلومات سرية بمحاولة شركة م . م . ب إدخال أصناف مخالفة للمستندات ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم TCLU8950693 قادمة من الصين ومقيد عنها البيان الجمركى رقم 2674 لسنة 2017 ومشمولة طبقا للمستندات عبارة عن مستلزمات صالونات حلاقة بوزن صافى 8444 كجم.



وتقرر تشكيل لجنة للتفتيش، حيث تبين وجود 268650 كبسولة من الكبسولات الغنية بفيتامين E وخلاصة الصبار للعناية بالوجه و6 كاميرات مراقبة وجهاز Dvr وراوتر 4 مخرج مزود ب2 إيريال وسويتش نت 8 مخرج و23 عبوة معدنية بها سيلكون لاصق بوزن 750 جرام للعبوة و1350 عبوة ورقية فارغة لزوم تعبئة فارغة مكواة الشعر.



وقرر نجم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وإرسال الكبسولات للتحليل.