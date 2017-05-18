إيبيكو: انتهينا من أعمال التطوير بمصانع العاشر من رمضان

إيبيكو



رجب عزالدين



أعلنت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبكو" عن انتهائها من تطوير وإضافة بعض الأقسام الجديدة بمصنعين فى مدينة العاشر من رمضان بقيمة إجمالية 384 مليون جنيه.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة حول آخر الاستثمارات المنفذة "نفذنا استثمارات بقيمة 211.9 مليون جنيه بمصنع إيبيكو 1، وذلك بتركيب خطوط جديدة للأمبول والفيال وكسوة الأقراص، بالإضافة إلى خط أوتوماتيكى لتعبئة القطارات".



وتابع البيان: "كما تم تنفيذ استثمارات بمبلغ 172 مليون جنيه بمصنع إيبيكو 2 شملت خط تغليف أمبول أوتوماتيكيا مزودا بالروبوت".



ونجحت الشركة فى تسجيل 40 مستحضرا بيطريا لدى وزارة الصحة خلال العام الحالى، وتستهدف تسجيل 100 مستحضر خلال السنوات القليلة المقبلة، كما حصلت على موافقة وزارة الزراعة لإنتاج العديد من مستحضرات إضافات الأعلاف والفيتامينات البيطرية وفقا للبيان.