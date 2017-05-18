EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
إيبيكو: انتهينا من أعمال التطوير بمصانع العاشر من رمضان
الخميس 18 مايو 2017 04:30 م
إيبيكو
أخر الأخبار
إيبيكو
رجب عزالدين
أعلنت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبكو" عن انتهائها من تطوير وإضافة بعض الأقسام الجديدة بمصنعين فى مدينة العاشر من رمضان بقيمة إجمالية 384 مليون جنيه.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة حول آخر الاستثمارات المنفذة "نفذنا استثمارات بقيمة 211.9 مليون جنيه بمصنع إيبيكو 1، وذلك بتركيب خطوط جديدة للأمبول والفيال وكسوة الأقراص، بالإضافة إلى خط أوتوماتيكى لتعبئة القطارات".
وتابع البيان: "كما تم تنفيذ استثمارات بمبلغ 172 مليون جنيه بمصنع إيبيكو 2 شملت خط تغليف أمبول أوتوماتيكيا مزودا بالروبوت".
ونجحت الشركة فى تسجيل 40 مستحضرا بيطريا لدى وزارة الصحة خلال العام الحالى، وتستهدف تسجيل 100 مستحضر خلال السنوات القليلة المقبلة، كما حصلت على موافقة وزارة الزراعة لإنتاج العديد من مستحضرات إضافات الأعلاف والفيتامينات البيطرية وفقا للبيان.
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا